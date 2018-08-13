В Башкирии объявили, как набрать дополнительные баллы по ЕГЭ
С 2018—2019 учебного года в рамках республиканской олимпиады Кубка имени Юрия Гагарина появится новый предмет — башкирский язык. Об этом сообщили на августовском совещании по образованию.
С 2018—2019 учебного года в рамках республиканской олимпиады Кубка имени Юрия Гагарина появится новый предмет — башкирский язык. Об этом сообщили на августовском совещании по образованию.
— Решили на оргкомитете, что надо поддержать этот язык, поэтому ввели новый предмет в программу олимпиады, — сообщил учредитель общественного комитета по развитию и поддержке образовательных проектов в Башкирии «Виктори» Вадим Курилов.
Отметим, что ежегодная олимпиада школьников состоит из 3 частей: олимпиада для дошкольников, в которой приняли участие более 16 тысяч детей в 2017—2018 учебном году, Кубок Гагарина для школьников с 1 по 8 класс — 121 тысяча участников. Также с прошлого учебного года был учрежден новый проект: межвузоская олимпиада школьников имени Юрия Гагарина для старшеклассников с 9 по 11 классы, в которой приняли участие более 14 тысяч детей в прошедшем учебном году.
Участие для школьников в олимпиаде бесплатное. В списке предметов: математика, физика, информатика, химия, русский язык. С этого года будут введены испытания по башкирскому языку.
Победителям и призерам Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Юрия Гагарина добавят от 7 до 10 баллов к итоговым результатам единого государственного экзамена.
Напомним, Гагаринская олимпиада в Башкирии проводится с 2011 года Автономной некоммерческой организацией «Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан «Виктори». Проведение олимпиады активно поддерживает «Роскосмос» и Федерация космонавтики России. Проект позволяет мотивировать школьников из Башкирии на поступление в технические вузы, куда входят 21 учебное заведение по России, и 5 высших учебных заведений в Башкирии, среди которых: УГНТУ, УГАТУ, БГУ, БГАУ и БГПУ.