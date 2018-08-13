Остановку у ТЮЗа перенесли

Остановку у Театра юного зрителя перенесли так, что она больше не закрывает фасад театра. Еще в апреле этого ода горожане возмущались тем, что остановка портит театральный вид. В мэрии тогда сообщили, что такое расположение временное. Всего только в Свердловском районе города на сегодня отремонтировано 88 остановочных комплексов. На остановках заменили поликарбонат, поставили новое оргстекло, отремонтировали лавочки, установили урны, покрасили конструкции. Всего в Свердловском районе около 100 остановочных комплексов.