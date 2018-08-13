Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туалет – только в море: Шарапова в ужасе после отдыха в Крыму
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16:18 (мск), источник: Вести - Пермь

Остановку у ТЮЗа перенесли

Теперь остановка больше не закрывает фасад театра.

Источник: Вести - Пермь

Остановку у Театра юного зрителя перенесли так, что она больше не закрывает фасад театра. Еще в апреле этого ода горожане возмущались тем, что остановка портит театральный вид. В мэрии тогда сообщили, что такое расположение временное. Всего только в Свердловском районе города на сегодня отремонтировано 88 остановочных комплексов. На остановках заменили поликарбонат, поставили новое оргстекло, отремонтировали лавочки, установили урны, покрасили конструкции. Всего в Свердловском районе около 100 остановочных комплексов.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Миллиардеры за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь