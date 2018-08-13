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16:20 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске откроется выставка тактильных икон

Необычная выставка начнёт свою работу в Омской крепости.

Завтра, 14 августа, городской музей «Искусство Омска» открывает выставку резной иконы омского художника Павла Минина «Прикосновенный образ». До 17 августа омичи смогут познакомиться с шестью парными иконами с изображениями сибирских святых и ещё одной, изображающей Пресвятую Богородицу Абалакскую, покровительницу Сибири.

В региональном департаменте культуры рассказали, что проект «Прикосновенный образ» — это тактильная выставка резных икон для незрячих и слабовидящих. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.

Куратор выставки Егор Минин проведёт для посетителей тактильную экскурсию, вовремя которой омичи будут прикасаться ко всем иконам. Все желающие смогут узнать историю появления резной иконы в Омске, значение символики образов.

Выставка будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 в Омской крепости.

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