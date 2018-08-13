В Волгограде до осени горячей воды не будет в нескольких районах

Источник: РИАЦ

По графику «уходят в отпуск» котельные, обеспечивающие потребителей летом горячей водой, а зимой — еще и столь необходимым теплом. Чтобы жители домов не мерзли в предстоящие морозы, волгоградцам по очереди устраивают временные неудобства.

Так, в Тракторозаводском районе с 16 по 29 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

• ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;.

• ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17;.

• ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14;.

• ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31.

На этот же период от ГВС отключат детские сады № 55 «Радуга», 201, школа-сад № 10, психиатрическую больницу № 5.

В Дзержинском районе три дня, с 13 по 15 августа, придется потерпеть потребителям, проживающим по:

• ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;.

• ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16.

Кратковременные отключения, с 13 по 15 августа, ждут детский сад № 355 и поликлинику № 30.

С 14 по 16 августа горячей воды не будет у объектов:

• ул. Ангарская, 7б, 13;.

• ул. Бурейская, 1, 1а, 1 В, 1д;.

• ул. Жирновская, 9;.

• ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;.

• ул. Тимофеева, 10;.

• ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;.

• ул. Фастовская, 168;.

• ул. Щербина, 10;.

• Детских садов № 35, 261, 300, 380;.

• Областной клинической больницы № 1, областной клинической психиатрической больницы № 2, областной наркологической больницы, областной станции переливании крови, центра медицины катастроф, центра гигиены и эпидемиологии.

• школы № 67.

Также на три дня, с 15 по 17 августа, отключат:

• ул. Ангарская, 7б, 13;.

• ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;.

• ул. Безымянная, 1;.

• ул. Хорошева, 14, 20;.

• школу-интернат № 2.

В Центральном районе без ГВС две недели, с 14 по 27 августа, предстоит провести потребителям, обитающим по следующим адресам:

• ул. Краснознаменская, 6, 7, 8;.

• пр. Ленина 2, 2а, 5, 6;.

• ул. Ленина, 5, 6, 11, 25;.

• ул. Советская, 3.

В зоне отключения на это время также окажутся детски сад № 111, центр развития ребенка № 2, роддом № 2, гимназия № 3, цирк и Сурские бани.

В Ворошиловском районе с 14 по 15 августа два дома по ул. Рабоче-Крестьянской — 50 и 52 — проведут без горячей воды.

Две недели, с 14 по 28 августа, ГВС не будет по:

• ул. Ардатовская, 2;.

• ул. Буханцева, 48, 50, 66;.

• ул. Клубная, 13;.

• ул. Чигиринская, 2.

Без горячей воды станут работать детские сады № 30, 32, 55, 115.

Однодневное, 15 августа, «отключение» угрожает:

• ул. Буханцева, 36, 38, 42;.

• ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10;.

• ул. Кузнецкая, 67, 71, 73.

16 августа остановят подачу горячей воды на:

• ул. Буханцева, 20, 22;.

• ул. Воркутинская, 3;.

• ул. Калинина, 11;.

• ул. Липецкая, 3, 3а;.

• ул. Циолковского, 2.

Этот день без ГВС проведет и детский сад № 280.

В Советском районе с 14 по 27 августа не будет работать котельная, обслуживающая ул. Тулака, 1а.

С 17 по 30 августа в отпуск уйдет теплоноситель, отвечающий за комфорт в домах:

• ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;.

• ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;.

• ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;.

• ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;.

• ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;.

• ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;.

• ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

В зоне отключения окажутся также детский сад № 334 и школа № 93.