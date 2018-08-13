Почти двести волгоградских чиновников скрыли 30 миллионов рублей доходов
17 депутатов уже лишили полномочий за такую «забывчивость».
17 депутатов уже лишили полномочий за такую «забывчивость».
Какая
Так, в Дубовском районе 14 депутатов вообще проигнорировали сдачу деклараций. А в Новониколаевском районе 27 депутатов скрыли доходы на сумму свыше 30 миллионов рублей. Ну забыли они указать в собственности 9 земельных участков и 4 транспортных средства.
Кроме того, в Волгоградской области прокуратура насчитала 197 «забывчивых» чиновников, которые утаили свыше 39 миллионов рублей. Они не указали в собственности 50 объектов недвижимости и 17 автомобилей.
Всего, как рассказали «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, в ходе проверок они выявили свыше 300 нарушений. По 13-ти представлениям уже досрочно прекращены полномочия 17 депутатов из Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Камышинского, Клетского, Ленинского, Новоаннинского районов (остальные представления — на рассмотрении).