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16:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти двести волгоградских чиновников скрыли 30 миллионов рублей доходов

17 депутатов уже лишили полномочий за такую «забывчивость».

Какая все-таки у наших депутатов, оказывается память плохая: как только надо заполнять декларации о доходах у многих случаются провалы. И, как показали прокурорские проверки, 111 депутатов органов местного самоуправления нарушили требования по предоставлению сведений о доходах.

Так, в Дубовском районе 14 депутатов вообще проигнорировали сдачу деклараций. А в Новониколаевском районе 27 депутатов скрыли доходы на сумму свыше 30 миллионов рублей. Ну забыли они указать в собственности 9 земельных участков и 4 транспортных средства.

Кроме того, в Волгоградской области прокуратура насчитала 197 «забывчивых» чиновников, которые утаили свыше 39 миллионов рублей. Они не указали в собственности 50 объектов недвижимости и 17 автомобилей.

Всего, как рассказали «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре, в ходе проверок они выявили свыше 300 нарушений. По 13-ти представлениям уже досрочно прекращены полномочия 17 депутатов из Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Камышинского, Клетского, Ленинского, Новоаннинского районов (остальные представления — на рассмотрении).

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