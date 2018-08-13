Почти двести волгоградских чиновников скрыли 30 миллионов рублей доходов

Какая все-таки у наших депутатов, оказывается память плохая: как только надо заполнять декларации о доходах у многих случаются провалы. И, как показали прокурорские проверки, 111 депутатов органов местного самоуправления нарушили требования по предоставлению сведений о доходах.

Так, в Дубовском районе 14 депутатов вообще проигнорировали сдачу деклараций. А в Новониколаевском районе 27 депутатов скрыли доходы на сумму свыше 30 миллионов рублей. Ну забыли они указать в собственности 9 земельных участков и 4 транспортных средства.

Кроме того, в Волгоградской области прокуратура насчитала 197 «забывчивых» чиновников, которые утаили свыше 39 миллионов рублей. Они не указали в собственности 50 объектов недвижимости и 17 автомобилей.