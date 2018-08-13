Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Фигурки Овечкина ценой 14000 рублей раскупили за несколько часов
У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16:19 (мск), источник: Kazinform

На Иссык-Куле вводятся временные блокпосты

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ — В УВД Иссык-Кульской области Кыргызстана рассказали, как изменится маршрут для авто во время Всемирных игр кочевников, передает ИА «Кабар».

Источник: Kazinform

По данным пресс-службы УВД области, в целях регулирования дорожного движения во время проведения III Всемирных игр кочевников со 2 по 8 сентября на автодороге Балыкчы-Ананьево-Каракол будут функционировать 9 круглосуточных временных фильтрационных блок-постов. Во избежание затора на данной автодороге будет введено временное ограничение проезда для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз.

Читайте также
Казахстанские водолазы спустились на 40-метровую глубину на Иссык-Куле

В период проведения игр возле ипподрома в селе Бактуу-Долоноту будет предусмотрена эксплуатация альтернативной объездной дороги протяженностью 3 тыс. 700 км. Повороты на объездную дорогу будут установлены на 81,3 км (возле АЗС «Газпром нефть» города Чолпон-Ата) и 83,5 км (возле мечети в селе Бактуу-Долоноту) автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол.

В период проведения ВИК маршрут движения на джайлоо (джайляу) Кырчын будет односторонним для снятия нагрузки потока транспортных средств, протяженностью 34 км. Въезд на Кырчын будет осуществляться в селе Семеновка, а выезд через село Григорьевка.

На всех указанных участках автодороги будут нести круглосуточную работу фильтрационные блок-посты, где сотрудники милиции будут указывать водителям путь движения по утвержденному маршруту.

«В связи с тем, что в период со 2 по 8 сентября будет введено временное ограничение проезда для грузовых машин, гражданам необходимо перевезти грузы на Кырчын до указанного срока проведения игр. Водителям также необходимо планировать маршруты движения по автодороге Балыкчи — Боконбаево — Каракол», — сообщили в пресс-службе.

Все новости региона
 Сколько тезок проживает в Казахстане
Как купить жилье по программе «7-20-25»
Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Миллиардеры за день потеряли $3,1 млрд из-за «списка Белоусова»
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь