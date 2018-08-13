На Иссык-Куле вводятся временные блокпосты

Источник: Kazinform

По данным пресс-службы УВД области, в целях регулирования дорожного движения во время проведения III Всемирных игр кочевников со 2 по 8 сентября на автодороге Балыкчы-Ананьево-Каракол будут функционировать 9 круглосуточных временных фильтрационных блок-постов. Во избежание затора на данной автодороге будет введено временное ограничение проезда для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз.

В период проведения игр возле ипподрома в селе Бактуу-Долоноту будет предусмотрена эксплуатация альтернативной объездной дороги протяженностью 3 тыс. 700 км. Повороты на объездную дорогу будут установлены на 81,3 км (возле АЗС «Газпром нефть» города Чолпон-Ата) и 83,5 км (возле мечети в селе Бактуу-Долоноту) автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол.

В период проведения ВИК маршрут движения на джайлоо (джайляу) Кырчын будет односторонним для снятия нагрузки потока транспортных средств, протяженностью 34 км. Въезд на Кырчын будет осуществляться в селе Семеновка, а выезд через село Григорьевка.

На всех указанных участках автодороги будут нести круглосуточную работу фильтрационные блок-посты, где сотрудники милиции будут указывать водителям путь движения по утвержденному маршруту.