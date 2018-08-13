Смерч распугал отдыхающих на пляже в Гродно
Жители Гродно сумели снять на видео небольшой смерч на пляже в городе, который заставил поволноваться отдыхающих. Смотрите кадры необычного природного явления.
Жители Гродно сумели снять на видео небольшой смерч на пляже в городе, который заставил поволноваться отдыхающих. Смотрите кадры необычного природного явления.
По информации ресурса HrodnaLife, смерч налетел на один из пляжей на берегу Немана днем в понедельник 13 августа.
Сообщается, что смерч перевернул стоящую у берега лодку и распугал с пляжа отдыхающих. В результате никто не пострадал.