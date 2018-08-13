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16:26 (мск), источник: Sputnik.by

Смерч распугал отдыхающих на пляже в Гродно

Жители Гродно сумели снять на видео небольшой смерч на пляже в городе, который заставил поволноваться отдыхающих. Смотрите кадры необычного природного явления.

Источник: Sputnik.by

По информации ресурса HrodnaLife, смерч налетел на один из пляжей на берегу Немана днем в понедельник 13 августа.

Сообщается, что смерч перевернул стоящую у берега лодку и распугал с пляжа отдыхающих. В результате никто не пострадал.

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