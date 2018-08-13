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16:37 (мск), источник: Sputnik

Всем спать: ночные клубы Ташкента будут закрываться в 23:00

Ранее премьер-министр республики Абдулла Арипов поручил ввести ограничение по времени на продажу спиртных напитков в Ташкенте. В частности, речь идет об ограничении продажи алкоголя населению после 21:00, а в заведениях общепита — после 22:00.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23- х часов, сообщает UzNews.uz.

Как указывает издание, эту информацию подтвердило руководство нескольких столичных заведений: «The Time», «SMI-bar», «Cinzano», «7 пятниц», «One More».

Скорее всего, данная мера связана с недавним инцидентом в ночном клубе «Aurum 898», когда во время потасовки был убит чемпион Узбекистана по ММА.

Однако официальные ведомства пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев пытался пронести нож в клуб «Аурум 898» в Юнусабадском районе. Охранник отказался его пропускать, в ответ боец нанес ему удар в области живота. Завязалась драка.

Чемпион получил множественные телесные повреждения и от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранительные органы арестовали троих работников заведения — 24-летнего Саидазима К., 29-летнего Шодали К. и 26-летнего Жаганхира Я. Еще двое охранников находятся в больнице с ножевыми ранениями.

Прокуратура Ташкента возбудила дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается.

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