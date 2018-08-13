Метеорный поток Персеиды засняли на фото

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Персеиды видны каждый август: в это время Земля проходит сквозь шлейф из песчинок и маленьких камней, оставшихся позади кометы Свифта — Таттла. В атмосферу Земли эти частички влетают на скорости более 50 км/с, раскаляются из-за трения и светятся, пока не сгорят.

В ночь с 12 на 13 августа наша планета прошла самую плотную часть метеорного потока, но в ширину Персеиды раскинулись на 40 млн км (это без малого треть расстояния от Земли до Солнца), поэтому вспышки на небе видны с 17 июля по 24 августа: в одни ночи — больше, в другие — меньше.

Чтобы метеоры красиво получились на фото, необходимо снимать с длительной экспозицией и надеяться, что перед объективом (лучше широкоугольным) пролетит как можно больше космических частиц.