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17:46 (мск), источник: РИА Крым

О ценах, аэропорте и уникальной природе: впечатления Газманова о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. Крым развивается быстрыми темпами, в короткий срок возведены потрясающие инфраструктурные объекты — Крымский мост и терминал аэропорта «Симферополь». Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил народный артист России Олег Газманов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что пока еще на полуострове есть «острые моменты», однако в целом регион заметно преобразился.

«В Крыму есть, за что поругать: цены скачут, инфраструктура еще не до конца развита. Но темпы (развития — ред.) все равно потрясающие. Это и Крымский мост, и великолепный аэропорт — наверное, один из лучших в мире», — сказал Газманов.

Артист признался, что на полуострове любит не только работать, но и отдыхать. Вместе с супругой он несколько раз в этом году был в Крыму и посещал популярные достопримечательности региона. Во время этих гастролей он также намерен уделить время культурному досугу.

«В этот раз мы еще раз постараемся посетить и Воронцовский дворец, и Ливадию, и Никитский ботсад. Здесь потрясающие места, природа уникальная. У меня здесь друг, у него есть парусная яхта, и я очень люблю под парусами ходить. Здесь есть, чем заняться, — сказал Газманов. — Крым — красивое место, которое надо развивать. Это Россия».

Народный артист России Олег Газманов находится с гастролями в Крыму. Он выступит с тремя концертами в рамках юбилейного тура «50 лет на сцене». Выступления состоятся: 13 августа в Феодосии, 15 августа в Ялте и 16 августа в Евпатории.

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