О ценах, аэропорте и уникальной природе: впечатления Газманова о Крыме

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что пока еще на полуострове есть «острые моменты», однако в целом регион заметно преобразился.

«В Крыму есть, за что поругать: цены скачут, инфраструктура еще не до конца развита. Но темпы (развития — ред.) все равно потрясающие. Это и Крымский мост, и великолепный аэропорт — наверное, один из лучших в мире», — сказал Газманов.

Артист признался, что на полуострове любит не только работать, но и отдыхать. Вместе с супругой он несколько раз в этом году был в Крыму и посещал популярные достопримечательности региона. Во время этих гастролей он также намерен уделить время культурному досугу.

«В этот раз мы еще раз постараемся посетить и Воронцовский дворец, и Ливадию, и Никитский ботсад. Здесь потрясающие места, природа уникальная. У меня здесь друг, у него есть парусная яхта, и я очень люблю под парусами ходить. Здесь есть, чем заняться, — сказал Газманов. — Крым — красивое место, которое надо развивать. Это Россия».