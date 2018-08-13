Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
Сын депутата убил целую семью
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли назначили дату свадьбы
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Егора Крида не взяли в шоу талантов Аллы Пугачевой
Мария Миронова: «Наша история многих возбудила»
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории
Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду
«Не представляла, что люди такие звери»: Вайкуле о речи про Крым
Поклонская вышла замуж: кто стал ее избранником
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
8Звездный дождь
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Слоны пришли искупаться в бассейне отеля в Южной Африке (видео)

Для постояльцев этот день стал незабываемым.

Отдыхающие в отеле Mhondoro Lodge в провинции Лимпопо в Южно-Африканской Республике никогда не забудут день, подаривший им встречу со слоном в бассейне.

Mhondoro Lodge расположен в одной из точек популярного сафари-маршрута. Увидеть диких животных здесь несложно. Но гиду Ивану Уэкерманну, который следил за передвижением стада слонов, удалось снять дествительно уникальные кадры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одно из животных подошло прямо к бассейну, окунуло хобот в воду и сделало несколько больших глотков. В это время рядом купались дети.

«Я знал, это была отличная возможность увидеть слонов в их естественной среде. Больше узнать об этих удивительных существах и их поведении, о том, как они реагируют друг на друга. И кто в данный момент будет доминировать в бассейне, удерживая других в подчинении».

Я просто наслаждался звуками, которые они издают, когда пьют воду и общаются. Наслаждался, рассматривая текстуру их кожи, невероятно длинные ресницы…
Иван Уэкерманн

«Это было потрясающе», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время сухого сезона в Африке пересыхает много рек и ручьев. Это вынуждает животных искать другие источники воды.

По словам Уэкерманна, вода в бассейне не содержит химии и совершенно безопасна для слонов.

Читайте также:

 Мошенник придумал хитрую схему, чтобы выманивать у женщин деньги
Выхода нет. Как Берлинская стена вдохновляла людей искусства
Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
СМИ сообщили о свадьбе Поклонской в Крыму
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Российские миллиардеры за день потеряли 4,1 миллиарда долларов
«ВКонтакте» анонсировала «самую важную реформу приватности»
Спорт
Теперь Месси — самый титулованный игрок «Барсы» в истории Очередной рекорд пал, Лео - король
Hi-Tech
Российские ученые разгадали тайну озонового слоя Это поможет решить экологические проблемы.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь