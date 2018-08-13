Слоны пришли искупаться в бассейне отеля в Южной Африке (видео)
Для постояльцев этот день стал незабываемым.
Для постояльцев этот день стал незабываемым.
Отдыхающие в отеле Mhondoro Lodge в провинции Лимпопо в
Mhondoro Lodge расположен в одной из точек популярного
Одно из животных подошло прямо к бассейну, окунуло хобот в воду и сделало несколько больших глотков. В это время рядом купались дети.
«Я знал, это была отличная возможность увидеть слонов в их естественной среде. Больше узнать об этих удивительных существах и их поведении, о том, как они реагируют друг на друга. И кто в данный момент будет доминировать в бассейне, удерживая других в подчинении».
Я просто наслаждался звуками, которые они издают, когда пьют воду и общаются. Наслаждался, рассматривая текстуру их кожи, невероятно длинные ресницы…
«Это было потрясающе», — добавил он.
Во время сухого сезона в Африке пересыхает много рек и ручьев. Это вынуждает животных искать другие источники воды.
По словам Уэкерманна, вода в бассейне не содержит химии и совершенно безопасна для слонов.
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