Рабочие приступили к ремонту фасадов исторического Петропавловского собора

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 августа). Рабочие укрепили фундамент построенного в XVIII веке Петропавловского собора (ул. Мусы Джалиля, 21), являющегося одним из православных и туристических символов Казани. Ход работ проинспектировал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

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Закладка каменного храма состоялась в 1723 года силами купца Ивана Михляева после того, как Казань посетил Петр I, а спустя 3 года — освящение. Он был построен на месте древней Петропавловской церкви, первое упоминание о которой относится к 1565 году. За свою историю здание претерпело несколько реконструкций, однако внешне сохранилось практически в первозданном виде и имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Нынешняя реконструкция Петропавловского собора производится в рамках государственной целевой программы «Культура России 2012−2018» по заказу Министерства культуры РФ. На сегодняшний день завершено укрепление фундамента храма, продолжается ремонт фасадов с реставрацией архитектурных декоративных элементов. Специалистам предстоит провести реставрацию креста и яблока, венчающей и чешуйчатой главки, светового барабана, заменить кровлю собора на медную.

Это первый этап возрождения храма, который, несмотря на ремонт, принимает верующих в прежнем режиме. «Казанская епархия подала заявку на имя финансово-хозяйственного управления Московской патриархии на проведение дальнейших работ, в том числе, по ремонту отдельно стоящей колокольни собора, — сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии. — По предварительной оценке, восстановление собора должно завершиться в 2021 году».