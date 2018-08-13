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17:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мошенник придумал хитрую схему, чтобы выманивать у женщин деньги

Мужчина попался на своей жадности.

Жительница Флориды Каталина Росас познакомилась с Эриком Бенсоном в дорогом ресторане города Бока-Ратон. Бенсон рассказал новой знакомой, что семь лет прожил в Гонконге, а на жизнь зарабатывает тем, что продает дорогие картины и антиквариат обеспеченным клиентам.

Очень скоро их отношения стали серьезными, и мужчина полностью вошел в доверие к Каталине.

Однажды он предложил ей вложить деньги в золотые монеты, которые «помогли бы ей сохранить и умножить свой капитал».

Женщина передала Эрику 52 тысячи долларов, а ее сын — 12 тысяч. Но когда он начал настаивать на больших суммах, Росас начала подозревать неладное. Она также отметила, что за два года отношений она ни разу не видела его родных или друзей, а встречались они всегда в отелях или ресторанах.

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Каталина обратилась за помощью к специалистам. Оказалось, что золотые монеты, на которые она потратила тысячи долларов, были фальшивыми. Обратившись в полицию (а затем в ФБР и Секретную службу США), Каталина выяснила, что ее мужчину на самом деле зовут Блейн Фредерик и его уже разыскивают в Калифорнии за то, что он мошенническим путем выманил у двоих людей несколько миллионов долларов.

Параллельно с Каталиной мужчина встречался еще с одной женщиной, которая также отдала ему круглую сумму денег. Спустя девять месяцев Блейна Фредерика задержали в одном из гольф-клубов, и сейчас он дожидается решения суда.

 Мошенник придумал хитрую схему, чтобы выманивать у женщин деньги
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