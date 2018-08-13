ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения транспорта

С 15 августа в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта, сообщили в Государственной административно-техническая инспекции.

С 15 по 30 августа из-за прокладки теплосети будет закрыто движение транспорта по Белградской улице между домами № 40 и 42.

С того же числа по 1 мая 2019 года будет ограничено движение по Парашютной улице от проспекта Сизова до Коломяжского проспекта.

Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

Ремонт газопровода закроет Парголовскую улицу от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта с 15 по 30 августа.