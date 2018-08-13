ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения транспорта
Они вступают в силу с 15 августа.
Они вступают в силу с 15 августа.
С 15 августа в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта, сообщили в Государственной
С 15 по 30 августа
С того же числа по 1 мая 2019 года будет ограничено движение по Парашютной улице от проспекта Сизова до Коломяжского проспекта.
Там будут ремонтировать дорожное покрытие.
Ремонт газопровода закроет Парголовскую улицу от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта с 15 по 30 августа.
С 16 по 29 августа и с 12 сентября по 5 октября ограничивается движение транспорта в Павловске по Садовой улице от Привокзальной площади до Звериницкой улицы, включая перекрестки,