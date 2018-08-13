Велодорожку на Фонтанке избавили от припаркованных машин

Днем 13 августа петербургские активисты еще раз прошлись с рейдом по набережной реки Фонтанки с целью выявить незаконно припаркованные автомобили на велодорожках. К акции присоединились представители закона. В ходе оперативных мероприятий мешающие проезду транспортные средства были изъяты.

Как отмечают петербуржцы, был проведен рейд по четной полосе улицы. Эвакуации подверглись только несколько легковых машин, стоявшие около Аничкова моста. Остальные водители успевали вовремя заметить приближение полиции и перепарковать автомобили. Однако, от штрафа они не ушли. Местным автовладельцам придется заплатить по три тысячи рублей за нарушение.