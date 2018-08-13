В Анапе начали отслеживать дорожные заторы с помощью квадрокоптеров
В Анапе начали с воздуха проводить мониторинг состояния автомобильного движения на оживленных улицах.
В Анапе начали с воздуха проводить мониторинг состояния автомобильного движения на оживленных улицах.
Замглавы Анапы рассказала о том, какие работы по благоустройству провели на прошлой неделе. На улице Владимирской у дома 160 отремонтировали автобусную остановку. На пешеходных переходах около школ № 1, 2, 4, 5, 7, 12 и гимназии «Аврора» обновили разметку. На участке улицы Ленина от Крепостной до Кирова монтируют металлическое ограждение, разделяющее пешеходную зону и проезжую часть, сообщили в
Ранее, во время осмотра сквера Гудовича, мэр Анапы Юрий Поляков поручил обустроить дорожку на месте протоптанной пешеходами тропы возле краеведческого музея. Работы уже начали, специалисты готовят основание под установку бордюров.
В селе Супсех продолжают благоустраивать новый сквер, посвященный 80-летию Краснодарского края. Рабочие монтируют системы автоматического полива, обустраивают пешеходную лестницу, подготавливают место для детской игровой площадки.
В Анапе продолжают реализацию муниципальной программы по ремонту местных дорог. В станице Гостагаевской уже уложили асфальт на участке улицы Мира. Протяженность отремонтированной дороги составила 1 км. Сейчас идут работы на улицах Совхозной, Лукьяненко и Лермонтова в станице Анапской.