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17:20 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе начали отслеживать дорожные заторы с помощью квадрокоптеров

В Анапе начали с воздуха проводить мониторинг состояния автомобильного движения на оживленных улицах.

Вице-мэр курорта Анжелика Бузунова сообщила, что дороги осматривают с помощью квадрокоптеров. Наблюдать за улицами будут до середины сентября. Затем все данные планируют обобщить, чтобы оптимизировать дорожное движение на курорте.

Замглавы Анапы рассказала о том, какие работы по благоустройству провели на прошлой неделе. На улице Владимирской у дома 160 отремонтировали автобусную остановку. На пешеходных переходах около школ № 1, 2, 4, 5, 7, 12 и гимназии «Аврора» обновили разметку. На участке улицы Ленина от Крепостной до Кирова монтируют металлическое ограждение, разделяющее пешеходную зону и проезжую часть, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее, во время осмотра сквера Гудовича, мэр Анапы Юрий Поляков поручил обустроить дорожку на месте протоптанной пешеходами тропы возле краеведческого музея. Работы уже начали, специалисты готовят основание под установку бордюров.

В селе Супсех продолжают благоустраивать новый сквер, посвященный 80-летию Краснодарского края. Рабочие монтируют системы автоматического полива, обустраивают пешеходную лестницу, подготавливают место для детской игровой площадки.

В Анапе продолжают реализацию муниципальной программы по ремонту местных дорог. В станице Гостагаевской уже уложили асфальт на участке улицы Мира. Протяженность отремонтированной дороги составила 1 км. Сейчас идут работы на улицах Совхозной, Лукьяненко и Лермонтова в станице Анапской.

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