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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В воронежском аэропорту опровергли слухи об экстренной посадке самолета МЧС

Сообщают, что полет прошел согласно документации.

Сегодня, 13 августа, в Воронеже приземлился борт МЧС. Самолет Ан-148, приписанный к ведомству, вылетел из аэропорта Жуковский Московской области.

Точкой окончания маршрута значился Краснодар. Однако борт сделал несколько кругов над Воронежем, приземлился в аэропорту, а потом переместился на аэродром ВАСО. Об этом свидетельствуют данные flightradar24.com.

— Информацию о внеплановой посадке мы опровергаем, — рассказали в пресс-службе аэропорта «Воронеж». — Это служебный полет, выполненный согласно документации. Ничего экстренного тут нет, все оговорено и согласовано.

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