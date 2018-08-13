В воронежском аэропорту опровергли слухи об экстренной посадке самолета МЧС

Сегодня, 13 августа, в Воронеже приземлился борт МЧС. Самолет Ан-148, приписанный к ведомству, вылетел из аэропорта Жуковский Московской области.

Точкой окончания маршрута значился Краснодар. Однако борт сделал несколько кругов над Воронежем, приземлился в аэропорту, а потом переместился на аэродром ВАСО. Об этом свидетельствуют данные flightradar24.com.