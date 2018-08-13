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17:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?

СМИ сообщили, что депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж.

В минувшие выходные депутат Государственной Думы Наталья Поклонская вышла замуж, сообщает издание Daily Storm. Ее избранником стал руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

Церемония бракосочетания прошла в Крыму. Как сообщают источники издания, «свадьба была скромная, но со вкусом». На торжестве присутствовали коллеги Поклонской из Госдумы, силовых структур, родственники.

Что известно о Соловьеве?

Ивану Соловьеву 47 лет. Родился в Москве, является действительным государственным советником РФ 3 класса. Доктор юридических наук, член научно-консультативного совета СК РФ.

В 1993 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «история». В 1996 году там же получил второе высшее образование со специализацией по юриспруденции.

Карьера Соловьева начинается с 1995 года, когда он поступил на службу в Управление Департамента налоговой полиции по Москве. Работал в оперативных и инспекторских подразделениях.

Через 4 года чиновник перешел в центральный аппарат Федеральной службы налоговой полиции России, заняв кресло старшего следователя по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП России.

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В 2002 году он становится начальником отдела дознания ФСНП России, после — заместителем начальника Правового управления ведомства.

В апреле 2003 году Иван Соловьев переходит в Министерство внутренних дел РФ. Там его назначают начальником управления судебно-правовой защиты.

В 2004 году занимает должность начальника уголовно-правового управления министерства.

В 2010 году Соловьев назначен начальником правового департамента МВД РФ.

В аппарат уполномоченного по правам человека в РФ пришел в июле 2016 года, заняв должность начальника Управления защиты прав человека. В октябре 2016 года Соловьева повысили до заместителя уполномоченного по правам человека в РФ. Курировал вопросы международного сотрудничества, взаимодействия со СМИ, правового просвещения, защиты прав человека при уголовном преследовании, в местах принудительного содержания, защиты прав потерпевших, а также защиты политических прав. Еще через год чиновник возглавил аппарат ведомства.

Соловьев — автор более трехсот научных трудов по юриспруденции и налоговому праву.

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