Семья из Калининградской области названа лучшей сельской семьей года в РФ
Торжественная церемония награждения пройдет в Москве в ноября.
Торжественная церемония награждения пройдет в Москве в ноября.
Семья Петровых из Калининградской области стала победителями Всероссийского конкурса «Семья года-2018» в номинации «Сельская семья», сообщает
Всего на конкурс приехали более трех тысяч семей из 85 регионов.
«Глава семьи Александр Сергеевич — ветеринарный врач, а Ирина Владимировна — работает в администрации “Чистопруднинское сельское поселение”. Супруги воспитывают сына и двух дочерей, которые помогают родителям в ведении большого личного подсобного хозяйства», — рассказали в правительстве.
Награждать победителей будут в ноябре, в Москве. Организаторы обещают издать Почетную книгу «Семья года. Россия 2018», где будут рассказаны истории всех