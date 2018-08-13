Семья из Калининградской области названа лучшей сельской семьей года в РФ

Семья Петровых из Калининградской области стала победителями Всероссийского конкурса «Семья года-2018» в номинации «Сельская семья», сообщает пресс-служба правительства области.

Всего на конкурс приехали более трех тысяч семей из 85 регионов.

«Глава семьи Александр Сергеевич — ветеринарный врач, а Ирина Владимировна — работает в администрации “Чистопруднинское сельское поселение”. Супруги воспитывают сына и двух дочерей, которые помогают родителям в ведении большого личного подсобного хозяйства», — рассказали в правительстве.