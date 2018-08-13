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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка завоевала «золото» на «WorldSkills Russia»

А всего 12 волгоградских студентов вошли в число сильнейших на Чемпионате России.

Национальный чемпионат «WorldSkills Russia», который в этом году проходил в Южно-Сахалинске, доказал, что молодежь в нашей стране и в Волгограде в частности талантлива не только творчески, но умеет работать руками и головой. Из 700 участников со всей страны, сразу 12 волгоградских студентов попали в десятку сильнейших по своим направлениям. А студентка Волгоградского строительного техникума Анастасия Логоза выиграла «золото» в компетенции «Малярные и декоративные работы».

Еще один молодой профессионал — Даниил Желнинский, который учится в Волжском политехническом колледже, занял третье место в номинации «Программные решения для бизнеса».

В направлении «Сварочные технологии» спецприз получил студент Волгоградского техникума нефтяного и газового машиностроения Михаил Грузинцев. А студентка Волгоградского медколледжа Софья Львова такую же награду завоевала по направлению «Лабораторный медицинский анализ».

Наши ребята также показали хорошие результаты в номинациях по химанализу, педмастерству, эстетической косметологии, в работе с холодильной техникой и системами кондиционирования и других.

Напомним, что победители всероссийского конкурса войдут в состав национальной сборной, которая отправится в Будапешт, где пройдет европейское первенство EuroSkills — 2018.

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