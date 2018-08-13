Волгоградка завоевала «золото» на «WorldSkills Russia»
А всего 12 волгоградских студентов вошли в число сильнейших на Чемпионате России.
А всего 12 волгоградских студентов вошли в число сильнейших на Чемпионате России.
Национальный чемпионат «WorldSkills Russia», который в этом году проходил в
Еще один молодой профессионал — Даниил Желнинский, который учится в Волжском политехническом колледже, занял третье место в номинации «Программные решения для бизнеса».
В направлении «Сварочные технологии» спецприз получил студент Волгоградского техникума нефтяного и газового машиностроения Михаил Грузинцев. А студентка Волгоградского медколледжа Софья Львова такую же награду завоевала по направлению «Лабораторный медицинский анализ».
Наши ребята также показали хорошие результаты в номинациях по химанализу, педмастерству, эстетической косметологии, в работе с холодильной техникой и системами кондиционирования и других.
Напомним, что победители всероссийского конкурса войдут в состав национальной сборной, которая отправится в Будапешт, где пройдет европейское первенство EuroSkills — 2018.