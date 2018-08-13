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18:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря

Во время урагана 30 мая была разрушена большая часть кровли крепости.

Источник: Комсомольская правда

С момента разрушительного урагана, налетевшего на Нижний Новгород 30 мая, прошло уже больше двух месяцев. Десятки поваленных деревьев, разрушенные крыши домов и упавшие конструкции — ущерб от непогоды тогда составил не один миллион рублей. Как оказалось, от урагана тогда пострадали не только обычные здания, но и сердце Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль.

— От урагана тогда пострадали конструкции кровли на трех башнях — Северной, Белой и Георгиевской. Там было утрачено до 50% конструкций, — сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде в управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Сразу после урагана специалисты занялись оценкой ущерба и подготовительной работой. На все про все ушло больше месяца — непосредственно к ремонтно-восстановительным работам удалось приступить только 16 июля. Завершить их планируется в течение пяти месяцев — к 15 декабря.

— На всех этих участках планируется демонтировать и вывезти поврежденные конструкции, восстановить декоративную художественную резьбу деревянных конструкций кровли, отреставрировать кровлю на башнях и пряслах, включая полную замену несущих конструкций, — сообщили в региональном управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала. — Кроме того, в планах реставрация кирпичной кладки прясел. В это время будет выполнена перекладка участков стен и перевязка зубков с основной кладкой стен.

КОНКРЕТНО

Что было разрушено в Нижегородском кремле ураганом?

Полностью утрачена кровля на пряслах:

От Тайницкой башни до Северной.

От Северной башни до Часовой.

От Борисоглебской башни до Георгиевской.

Частично разрушена или полностью утрачена кирпичная кладка зубцов стен между:

* Тайницкой и Северной башнями.

* Северной и Часовой башнями.

* Ивановской и Белой башнями.

* Белой и Зачатской башнями.

* Борисоглебской и Георгиевской башнями.

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