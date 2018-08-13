Малахов позвал на шоу казахстанца, спасшего полсотни человек

Источник: Tengrinews

«На съемки поеду, как документы сделаю. Да, меня пригласили. «Россия» телеканал, мы же снимали в Новосибирске (интервью — прим.). Я еще не знаю, когда планируются съемки. Там еще и «Первый канал» (пригласил — прим.). На «Россию» пригласили к Андрею Малахову, а на «Первый канал » на передачу «Пусть говорят», — сообщил Ержан Амарханов.

По его словам, организаторы оплачивают приезд казахстанца.

«Я позвоню, скажу, что документы есть. Да, они меня приглашают за свой счет. На передаче расскажу, как было, как есть. Там буду не только я, те, кого спас, те, которых выносил. Кто убежал, где стояли автобусники, почему у них не было огнетушителя. Эти моменты», — добавил казахстанец. Ержан Амарханов вспоминает, как тяжело было после того, как все сгорело: документы, деньги. Но рад, что все пассажиры живы.

«Мне тяжело было самого себя найти после такой ситуации. Без денег, телефона, документов. Прилетели ребята (коллеги, знакомые — прим.), они в течение нескольких минут нашли, все сделали. Позвонил посол Казахстана с Москвы, много кто звонил», — тяжело рассказывает герой.