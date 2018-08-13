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18:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Житель Якутии продает единственную в мире шапку из шерсти мамонта (фото)

Колючее и дорогое изделие.

42-летний строитель из Якутска Владимир Аммосов выставил на продажу необычный лот. Это уникальный головной убор, связанный из самой настоящей шерсти мамонта. Что подтверждает специальный сертификат.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Владимира, шерсть вымершего гиганта ему продал родственник, который собирал ее в Усть-Янском улусе. Идея связать из шерсти шапку пришла мужчине не случайно — такие головные уборы являются традиционными для Якутии и их носят во время национальных праздников.

Шерсть мамонта запаха не имеет, но из-за специфического строения ворсинок является очень грубой и жесткой. А потому новому хозяину шапки придется долго привыкать к такому «массажу головы». Но ведь удобство — не главное в этом вопросе.

За шапку из шерсти мамонта житель Якутска просит 10 тысяч долларов. И что-то нам подсказывает, что желающие найдутся очень быстро.

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