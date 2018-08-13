Житель Якутии продает единственную в мире шапку из шерсти мамонта (фото)
Колючее и дорогое изделие.
Колючее и дорогое изделие.
42-летний строитель из Якутска Владимир Аммосов выставил на продажу необычный лот. Это уникальный головной убор, связанный из самой настоящей шерсти мамонта. Что подтверждает специальный сертификат.
По словам Владимира, шерсть вымершего гиганта ему продал родственник, который собирал ее в
Шерсть мамонта запаха не имеет, но
За шапку из шерсти мамонта житель Якутска просит 10 тысяч долларов. И