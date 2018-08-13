Близкие Ареты Франклин сообщили, что певица при смерти

Источник: Reuters

По его словам, 76-летняя «Королева соула» находится у себя дома в Детройте в окружении родных.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на источник, близкий к Франклин, сообщает, что певица действительно серьезно больна.

В 2010 году у нее диагностировали рак. В 2013 году она вернулась к концертной деятельности. Последний раз она выходила на сцену в 2017 году, когда приняла участие в благотворительном концерте, организованном Элтоном Джоном. Арета Франклин отменила все концерты, запланированные на этот год.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6FOUqQt3Kg0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее она объявляла о намерении завершить музыкальную карьеру после выхода альбома, который должен быть выпущен этой осенью.