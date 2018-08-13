Близкие Ареты Франклин сообщили, что певица при смерти
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Знаменитая американская певица Арета Франклин при смерти, сообщил в своей колонке для Showbiz 411 журналист Роджер Фридман, который близко знает ее семью.
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Знаменитая американская певица Арета Франклин при смерти, сообщил в своей колонке для Showbiz 411 журналист Роджер Фридман, который близко знает ее семью.
По его словам, 76-летняя «Королева соула» находится у себя дома в Детройте в окружении родных.
В свою очередь Associated Press со ссылкой на источник, близкий к Франклин, сообщает, что певица действительно серьезно больна.
В 2010 году у нее диагностировали рак. В 2013 году она вернулась к концертной деятельности. Последний раз она выходила на сцену в 2017 году, когда приняла участие в благотворительном концерте, организованном Элтоном Джоном. Арета Франклин отменила все концерты, запланированные на этот год.
Ранее она объявляла о намерении завершить музыкальную карьеру после выхода альбома, который должен быть выпущен этой осенью.