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10:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Площадка для воркаута открылась в Городце Нижегородской области

Площадка для воркаута открылась в Городце Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 13 августа 2018 года.

Площадка представляет собой универсальный комплекс, состоящий из турников, брусьев, досок для пресса и шведской стенки.

«Городецкий район имеет богатую спортивную историю. У нас есть много достойных спортсменов, которыми можно гордиться, которые своими достижениями прославили свою малую родину. Продолжая инициативу Глеба Никитина, сегодня мы открываем ещё одну площадку для воркаута. Теперь в Городце и Заволжье на один спортивный объект стало больше, а значит появилось больше возможностей для дальнейшего развития спорта в районе», — отметил глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.

4 августа такая площадка уже открылась в Заволжье.

Напомним, в рамках инициативы главы региона Глеба Никитина «Живи спортом» на территории Нижегородской области этим летом открываются 80 воркаут-площадок — спорткомплексов под открытым небом, которые круглый год, в любое время суток будут доступны каждому, кто стремится к здоровому образу жизни. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев принял участие в открытии площадки в Арзамасе 5 августа, еще четыре воркаут-площадки откроются в Дзержинске в течение августа и еще одна открылась в Светлоярском парке Нижнего Новгорода 11 августа.

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