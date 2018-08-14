Площадка для воркаута открылась в Городце Нижегородской области

Площадка представляет собой универсальный комплекс, состоящий из турников, брусьев, досок для пресса и шведской стенки.

«Городецкий район имеет богатую спортивную историю. У нас есть много достойных спортсменов, которыми можно гордиться, которые своими достижениями прославили свою малую родину. Продолжая инициативу Глеба Никитина, сегодня мы открываем ещё одну площадку для воркаута. Теперь в Городце и Заволжье на один спортивный объект стало больше, а значит появилось больше возможностей для дальнейшего развития спорта в районе», — отметил глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.

4 августа такая площадка уже открылась в Заволжье.