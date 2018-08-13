ДУМК объявило о начале праздника Курбан-айт

Источник: Zakon.kz

Духовное управление мусульман Казахстана объявляет о начале праздника Курбан-айт — 21 августа 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

В этом году, согласно мусульманскому календарю, первый день месяца Зуль-хиджа приходится на 12 августа и день Арафа — на 20 августа.

День Арафа — это день поклонения паломников на горе Арафа. Для тех, кто не совершает хадж, пост в этот день является мустахабом (желательным). В хадисе, переданным Абу Катадой, говорится: «Пост в день Арафа служит искуплением за грехи прошедшего и будущего года…».

Закалывание жертвенного животного для мусульманина, имеющего материальный достаток и который не является путником, является уаджибом, то есть обязательным. Приносятся в жертву верблюды, коровы, овцы, а также козы. Один баран или одна овца приносится в жертву одним человеком. Что касается верблюда или крупного рогатого скота, то их можно принести в жертву за семерых человек.

Жертвоприношение нужно совершать после праздничной молитвы до захода солнца третьего дня.