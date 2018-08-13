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19:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

У британца открылся талант художника после перенесенного инсульта

До этого у мужчины никогда не было тяги к искусству.

47-летний Уэйн Шепард, который раньше был обычным строителем, уже несколько лет рисует невероятные картины. За этим занятием он проводит по десять часов в день и за неделю может нарисовать около семи полотен.

Но еще пару лет назад он не испытывал никакого интереса к живописи и даже толком не мог нарисовать квадрат.

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По словам Шепарда, дар художника к нему пришел после того, как в 2016 году он попал в больницу с инсультом. Сразу после того, как он очнулся на больничной койке, ему захотелось рисовать. Сначала мужчина подумал, что это от скуки. Рисунки он делал на планшете в черно-белом цвете, но, вернувшись домой, понял, что уже не может забросить искусство и начал рисовать красками.

К несчастью, тогда в больнице выяснилось, что у Шепарда неизлечимая стадия неходжкинской лимфомы (редкий вид рака крови и иммунной системы). По словам британца, после этого его жизнь кардинально изменилась — его бросила девушка и пришлось распрощаться с основной работой. Но рисование дает ему силы и цель. К тому же, его картины очень хорошо продаются.

Врачи объясняют, что талант художника мог внезапно открыться из-за повреждений мозга.

Во время инсульта из-за нарушения кровообращения у Уэйна частично омертвели клетки правого полушария, которое отвечает за творчество. Это могло привести к открытию новых талантов за счет потери сдерживающих факторов. Однако такое в медицинской практике случается крайне редко.

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