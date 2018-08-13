У британца открылся талант художника после перенесенного инсульта
До этого у мужчины никогда не было тяги к искусству.
До этого у мужчины никогда не было тяги к искусству.
47-летний Уэйн Шепард, который раньше был обычным строителем, уже несколько лет рисует невероятные картины. За этим занятием он проводит по десять часов в день и за неделю может нарисовать около семи полотен.
Но еще пару лет назад он не испытывал никакого интереса к живописи и даже толком не мог нарисовать квадрат.
По словам Шепарда, дар художника к нему пришел после того, как в 2016 году он попал в больницу с инсультом. Сразу после того, как он очнулся на больничной койке, ему захотелось рисовать. Сначала мужчина подумал, что это от скуки. Рисунки он делал на планшете в
К несчастью, тогда в больнице выяснилось, что у Шепарда неизлечимая стадия неходжкинской лимфомы (редкий вид рака крови и иммунной системы). По словам британца, после этого его жизнь кардинально изменилась — его бросила девушка и пришлось распрощаться с основной работой. Но рисование дает ему силы и цель. К тому же, его картины очень хорошо продаются.
Во время инсульта