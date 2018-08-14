Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Косачев прокомментировал дерзость США по «Сармату»
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Услуга, которая стоит в США в 5 раз дороже, чем в России
Врач-эндокринолог рассказала всю правду о гречке
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Как обустроить спальную зону в маленькой студии (фото)
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
15:07 (мск), источник: N + 1

Слабая сила хвата спрогнозировала плохое здоровье ребенка

Американские ученые выяснили, что сила хвата детей может служить предсказателем того, насколько здоровыми они будут через несколько лет.

Американские ученые выяснили, что сила хвата детей может служить предсказателем того, насколько здоровыми они будут через несколько лет. В статье, опубликованной в Journal of Pediatrics, сообщается, что у детей, которые были слабее своих одноклассников, чаще наблюдались факторы риска развития множества заболеваний: повышенное давление, а также высокий уровень жиров, сахара и холестерина в крови.

Физическая активность — обязательная составляющая профилактики множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа. В качестве биомаркера достаточной физической активности и здоровья часто используют силу хвата (grip strength), для измерения которой используют ручной динамометр. К примеру, часто показатели динамометра используют для того, чтобы оценить слабость в пожилом возрасте.

В новой работе команда ученых из Университета Новой Англии под руководством Марка Питерсона (Mark Peterson) решила проверить, можно ли использовать силу хвата в качестве объективного маркера здоровья детей. В их исследовании приняли участие 235 детей в возрасте девяти лет: в начале наблюдений у них измерили силу хвата, а также множество показателей здоровья (индекс массы тела и жировая масса, уровень жиров и холестерина в крови, кровеносное давление).

На основании собранных показателей ученые выделили факторы риска, негативно влияющие на здоровье детей: повышенная жировая масса, высокий уровень сахара в крови, высокое давление, высокий уровень жиров в крови и повышенное содержание холестерина высокой плотности (так называемого «плохого» холестерина).

Второе наблюдение провели через два года: в нем приняли участие только 181 ребенок. Ученые проследили за тем, как от силы хвата (нормализованной по весу ребенка) зависит поддержание хорошего здоровья (отсутствие факторов риска во время обоих наблюдений) или его улучшение (менее одного или ноль факторов риска во время второго наблюдения). Оказалось, что слабые дети (примерно 27,9 процента мальчиков и 20,1 процента девочек) отличались значительно (p < 0,001) более слабым здоровьем, чем их сильные одноклассники. Более того, сильные дети чаще улучшали свое здоровье, избавляясь от одного или нескольких факторов риска за период наблюдений.

Авторы, таким образом, отмечают, что сила хвата может быть валидным биомаркером вероятности развития различных заболеваний: сердечно-сосудистых или нарушений обмена веществ. Стоит отметить, однако, что для построения точных выводов о причинно-следственной связи выборка детей достаточно мала: именно поэтому подобные исследования стоит проводить и далее.

Наиболее очевидный показатель силы хвата — физическая сила человека. Недавно ученые выяснили, что ее можно угадать по голосу: причем как крику, так и яростной речи.

Елизавета Ивтушок.

 Способность к адаптации помогла птерозаврам пережить массовое вымирание
Офшоры назвали вредными для окружающей среды
В результате обрушения моста близ Генуи погибли 11 человек
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Лайма Вайкуле рассказала, при каких условиях поедет в Крым
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь