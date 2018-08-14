Слабая сила хвата спрогнозировала плохое здоровье ребенка

Американские ученые выяснили, что сила хвата детей может служить предсказателем того, насколько здоровыми они будут через несколько лет. В статье, опубликованной в Journal of Pediatrics, сообщается, что у детей, которые были слабее своих одноклассников, чаще наблюдались факторы риска развития множества заболеваний: повышенное давление, а также высокий уровень жиров, сахара и холестерина в крови.

Физическая активность — обязательная составляющая профилактики множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа. В качестве биомаркера достаточной физической активности и здоровья часто используют силу хвата (grip strength), для измерения которой используют ручной динамометр. К примеру, часто показатели динамометра используют для того, чтобы оценить слабость в пожилом возрасте.

В новой работе команда ученых из Университета Новой Англии под руководством Марка Питерсона (Mark Peterson) решила проверить, можно ли использовать силу хвата в качестве объективного маркера здоровья детей. В их исследовании приняли участие 235 детей в возрасте девяти лет: в начале наблюдений у них измерили силу хвата, а также множество показателей здоровья (индекс массы тела и жировая масса, уровень жиров и холестерина в крови, кровеносное давление).

На основании собранных показателей ученые выделили факторы риска, негативно влияющие на здоровье детей: повышенная жировая масса, высокий уровень сахара в крови, высокое давление, высокий уровень жиров в крови и повышенное содержание холестерина высокой плотности (так называемого «плохого» холестерина).

Второе наблюдение провели через два года: в нем приняли участие только 181 ребенок. Ученые проследили за тем, как от силы хвата (нормализованной по весу ребенка) зависит поддержание хорошего здоровья (отсутствие факторов риска во время обоих наблюдений) или его улучшение (менее одного или ноль факторов риска во время второго наблюдения). Оказалось, что слабые дети (примерно 27,9 процента мальчиков и 20,1 процента девочек) отличались значительно (p < 0,001) более слабым здоровьем, чем их сильные одноклассники. Более того, сильные дети чаще улучшали свое здоровье, избавляясь от одного или нескольких факторов риска за период наблюдений.

Авторы, таким образом, отмечают, что сила хвата может быть валидным биомаркером вероятности развития различных заболеваний: сердечно-сосудистых или нарушений обмена веществ. Стоит отметить, однако, что для построения точных выводов о причинно-следственной связи выборка детей достаточно мала: именно поэтому подобные исследования стоит проводить и далее.

Наиболее очевидный показатель силы хвата — физическая сила человека. Недавно ученые выяснили, что ее можно угадать по голосу: причем как крику, так и яростной речи.