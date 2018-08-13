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20:24 (мск), источник: Kazinform

Лето еще порадует казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прогноз погоды на 14—16 августа 2018 года озвучили казахстанские синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

В южной и юго-восточной половине Казахстана после проливных дождей снова установится жаркая погода. Тропический воздух, поступающий с районов Ирана, приведет к повышению температурного фона также на остальной территории республики.

Атмосферные фронты, перемещающиеся с юга европейской территории России, принесут дожди с грозами и порывистым ветром на запад, северо-запад, в середине недели на северные и центральные районы Казахстана.

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