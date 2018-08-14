Всероссийский шахматный фестиваль открылся в Нижнем Новгороде
Турнир посвящен 150-летию со Дня рождения А. М. Горького.
Турнир посвящен 150-летию со Дня рождения А. М. Горького.
Всероссийский шахматный фестиваль.открылся в Нижнем Новгороде 13 августа. Как сообщает
В первый день фестиваля состоялся
Первое место завоевал МФ Михаил Горожанин (Кстово), набравший 10 очков из 11 возможных. Лучший результат среди женщин показала ЖМФ Светлана Вифлеемская (Нижний Новгород). У нее 8 очков и шестое место в общем зачёте.
В программу фестиваля «Кубок Надежды — 2018» включены также турнир по быстрым шахматам, Всероссийский семейный турнир, этап детского Кубка России и