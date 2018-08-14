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10:11 (мск), источник: Newsroom24.ru

Всероссийский шахматный фестиваль открылся в Нижнем Новгороде

Турнир посвящен 150-летию со Дня рождения А. М. Горького.

Всероссийский шахматный фестиваль.открылся в Нижнем Новгороде 13 августа. Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, в этом году он посвящён 150-летию со дня рождения А. М. Горького.

В первый день фестиваля состоялся блиц-турнир, в котором принимали участие 99 шахматистов из Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Ухты, Мурманска, Оренбурга, Челябинска, республик Коми и Марий Эл, Московской области, других городов и регионов страны, а также Кливленда (США).

Первое место завоевал МФ Михаил Горожанин (Кстово), набравший 10 очков из 11 возможных. Лучший результат среди женщин показала ЖМФ Светлана Вифлеемская (Нижний Новгород). У нее 8 очков и шестое место в общем зачёте.

В программу фестиваля «Кубок Надежды — 2018» включены также турнир по быстрым шахматам, Всероссийский семейный турнир, этап детского Кубка России и опен-турнир. Все соревнования проходят в центре города, в историческом здании на Большой Покровской улице.

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