Стали известны первые победители конкурса народного караоке в Казани

Первый тур прошел 11 августа во дворе дома № 3 по улице Сажинова. В нем приняло участие 17 жителей комплекса — 11 детей и шесть взрослых. Голосовать за понравившегося участника зрители могли на протяжении всего отборочного тура.
В номинации «Дети» победителем стала Эльвира Шакирова, второе место досталось Камилле Новиковой, третье — Дарине Молвинских.
В основной номинации в финал конкурса прошли Раида Абрамова (первое место), Владислав Лукашин (второе место), Ленар Гильмутдинов (третье место). Всех участников наградили дипломами и ценными подарками.
Следующий отборочный тур пройдет в Московском районе по адресу улица Химиков, 15.