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13:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Стали известны первые победители конкурса народного караоке в Казани

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). В минувшие выходные в жилом комплексе «Салават купере» состоялся отборочный тур конкурса народного караоке «Голос нашей команды — Голос нашего двора!», сообщают организаторы конкурса.

Первый тур прошел 11 августа во дворе дома № 3 по улице Сажинова. В нем приняло участие 17 жителей комплекса — 11 детей и шесть взрослых. Голосовать за понравившегося участника зрители могли на протяжении всего отборочного тура.

В номинации «Дети» победителем стала Эльвира Шакирова, второе место досталось Камилле Новиковой, третье — Дарине Молвинских.

В основной номинации в финал конкурса прошли Раида Абрамова (первое место), Владислав Лукашин (второе место), Ленар Гильмутдинов (третье место). Всех участников наградили дипломами и ценными подарками.

Следующий отборочный тур пройдет в Московском районе по адресу улица Химиков, 15.

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