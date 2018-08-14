Калининградский Роспотребнадзор назвал районы области с самой плохой питьевой водой

Источник: Клопс.ru

Проверки были проведены в восьми субъектах региона. Обнаружено 14 нарушений требований санитарного законодательства, в том числе в отношении режима зоны санитарной охраны водоисточников и контроля качества воды, уточняет ведомство.

В перечень неблагополучных по качеству воды попали Гурьевский, Озерский и Краснознаменский районы. Здесь выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию железа и мутности.

«По санитарно-химическим показателям — 33,5% (2017 г. — 38,7%), наибольшее число проб, не соответствующих требованиям, выявлено в Гурьевском, Озерском, Краснознаменском районах за счёт превышения гигиенических нормативов по содержанию железа и мутности», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В органы местного самоуправления и в организации, осуществляющие водоснабжение, направлено 30 уведомлений о результатах лабораторного контроля для разработки мероприятий по улучшению качества питьевой воды, уточнили в ведомстве.