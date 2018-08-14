Калининградский Роспотребнадзор назвал районы области с самой плохой питьевой водой
В трёх районах Калининградской области при мониторинге качества питьевой воды выявлено больше всего отклонений по
В трёх районах Калининградской области при мониторинге качества питьевой воды выявлено больше всего отклонений по
Проверки были проведены в восьми субъектах региона. Обнаружено 14 нарушений требований санитарного законодательства, в том числе в отношении режима зоны санитарной охраны водоисточников и контроля качества воды, уточняет ведомство.
В перечень неблагополучных по качеству воды попали Гурьевский, Озерский и Краснознаменский районы. Здесь выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию железа и мутности.
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В органы местного самоуправления и в организации, осуществляющие водоснабжение, направлено 30 уведомлений о результатах лабораторного контроля для разработки мероприятий по улучшению качества питьевой воды, уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно о том, что в калининградских фонтанах нашли сточные воды.