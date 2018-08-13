Москвичи готовы продлить себе лето в Кишиневе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Кишинев попал в список самых популярных направлений авиаперелетов из Москвы. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все оформленные авиабилеты за рубеж и по России с вылетом из Москвы с 1 сентября по 30 ноября 2018 года и составили список самых популярных авиамаршрутов.

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Среди тех, кто будет продлевать лето в России, большинство (14%) выбирает Симферополь. На втором месте по популярности после Крыма — Сочи, а замыкает тройку Анапа. В прошлом году рейтинг популярных российских курортов на осень выглядел точно так же.

Больше путешественников этой осенью полетит в Анапу, Минводы, Краснодар и Геленджик. Небольшое снижение доли пассажиропотока наблюдается в Симферополь и Сочи. При этом билеты в Геленджик подешевели на 12%, в Краснодар — на 18%, в Анапу — на 6%. А вот билеты в Сочи наоборот подорожали на 6%.

В осенний рейтинг стран ближнего зарубежья вошли Тбилиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Ереван (Армения). Самыми подорожавшими направлениями стали Москва — Кишинев и Москва — Баку (+43%), Москва — Алма-Ата (+20%) и Москва — Бишкек (+15%). Дешевле слетать получится в Ереван (-9%) и Тбилиси (-5%).