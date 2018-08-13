Элитные авто начали отбирать за неуплату налогов в Талгаре

Как выяснилось, именно владельцы мощных внедорожников чаще всего уклоняются от своевременной оплаты пошлины на транспорт. Причем у некоторых долги уже превысили четыре миллиона тенге. Если одних должников останавливают прямо на трассе, то других судебные исполнители вместе с налоговиками навещают дома. Всего автовладельцы региона задолжали в казну около двух миллиардов тенге. Так, в Талгарском районе числятся свыше 19 тысяч неплательщиков по налогу на транспорт. Должны они около 300 миллионов тенге. По словам специалистов, изъятие авто мера крайняя, но действенная. Как правило, после этого, большая часть должников предпочитают быстро расплатиться.