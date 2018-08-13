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22:11 (мск), источник: Tengrinews

Элитные авто начали отбирать за неуплату налогов в Талгаре

В Алматинской области судебные исполнители и налоговики начали забирать элитные автомобили за неуплату налогов. Машины ставят на штрафстоянки, пока их хозяева не расплатятся по долгам. Об этом говорится в сюжете телеканала «Алматы».

Источник: Tengrinews

Как выяснилось, именно владельцы мощных внедорожников чаще всего уклоняются от своевременной оплаты пошлины на транспорт. Причем у некоторых долги уже превысили четыре миллиона тенге. Если одних должников останавливают прямо на трассе, то других судебные исполнители вместе с налоговиками навещают дома. Всего автовладельцы региона задолжали в казну около двух миллиардов тенге. Так, в Талгарском районе числятся свыше 19 тысяч неплательщиков по налогу на транспорт. Должны они около 300 миллионов тенге. По словам специалистов, изъятие авто мера крайняя, но действенная. Как правило, после этого, большая часть должников предпочитают быстро расплатиться.

«На штрафстоянку забираем, дальше частный судебный исполнитель, который этим занимается, он может выставить его на аукцион, продать. Оставшуюся сумму вернуть хозяину и оплатить налоги», — заявил руководитель отдела УГД по Талгарскому району Жанат Буркутов.

Подобные спецоперации по изъятию авто у должников будут продолжаться постоянно, отмечает телеканал. При этом после принятых крайних мер необходимо будет еще и оплатить работу судебного исполнителя и штрафстоянку.

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