Авторские хот-доги и жареное мороженое: в Витебске прошел праздник еды

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 13 авг — Sputnik. Двухдневное мероприятие «Праздник еды» прошло в Витебске: организаторы сделали акцент на уличной еде — то, чем любят перекусывать на ходу и взрослые, и дети.

Праздник для детей и взрослых

«Даже не знали, что у нас будет проходить такой праздник. Случайно проезжали мимо. На мой взгляд, за время “Славянского базара ” витебляне уже напелись, натанцевались и наелись. Нужно искать более интересные, оригинальные варианты для досуга горожан», — отметил один из жителей Витебска.

Палатки на «Празднике еды» в Витебске

Для гостей праздника организаторы подготовили много сюрпризов. Так, дети во время дегустаций могли полакомиться сладостями от известных витебских производителей. Самая длинная очередь выстроилось как раз к стойке, где предлагали попробовать мороженое.

«Очень вкусно. Мы специально пришли с детьми на дегустастацию сладостей. Веселый праздник, единственный минус, что очень много фаст-фуда, малышам такое не предложишь, а им хочется попробовать все», — рассказала горожанка, пришедшая на праздник еды вместе с семьей.

Своими авторскими рецептами со зрителями делились приглашенные шеф-повара, которые раскрывали секреты приготовления простых и вкусных блюд. Прямо на площадке можно было научиться делать зеленый коктейль, бутерброды и легкие закусочные салаты.

Не хлебом единым

Площадкой для оупен-эйра послужила парковка рядом с одним из крупных торговых центров города. Недалеко от входа в ТЦ развернулась импровизированная сцена, где выступали уже знакомые витебской публике артисты. Студентка Витебского государственного университета Мария Соловьева, которая в этом году стала обладательницей титула «Королева Весна Беларуси — 2018 », вместе с партнером исполнила несколько танцевальных номеров.

Порадовал зрителей современными хитами кавер-бэнд Vip Project. До позднего вечера пришедшие на праздник могли не только попробовать вкусной еды, но и отлично отдохнуть. Два дня подряд для участников мероприятия играл Dj Bojan.