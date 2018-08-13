Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Стало известно, как Степаненко и Петросян поделят имущество
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Эксперт: Вашингтон обрушит рубль к концу года
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
Ставшая бабушкой Лера Кудрявцева родила девочку - СМИ
В Госдуме говорят об отмене госпенсий - Володин
Робин Райт сыграла свадьбу с молодым бойфрендом
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Бросивший жену и ребенка Трофимов оправдался в эфире Первого
55-летний Жулин женился на 32-летней фигуристке
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Звездный дождь
13 августа, источник: Sputnik.by

Авторские хот-доги и жареное мороженое: в Витебске прошел праздник еды

Попробовать можно было не только классические шаурму, наггетсы и хот-доги — продавцы предлагали и авторские варианты хорошо знакомого фастфуда.

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 13 авг — Sputnik. Двухдневное мероприятие «Праздник еды» прошло в Витебске: организаторы сделали акцент на уличной еде — то, чем любят перекусывать на ходу и взрослые, и дети.

Праздник для детей и взрослых

«Даже не знали, что у нас будет проходить такой праздник. Случайно проезжали мимо. На мой взгляд, за время “Славянского базара ” витебляне уже напелись, натанцевались и наелись. Нужно искать более интересные, оригинальные варианты для досуга горожан», — отметил один из жителей Витебска.

Палатки на «Празднике еды» в Витебске

Для гостей праздника организаторы подготовили много сюрпризов. Так, дети во время дегустаций могли полакомиться сладостями от известных витебских производителей. Самая длинная очередь выстроилось как раз к стойке, где предлагали попробовать мороженое.

«Очень вкусно. Мы специально пришли с детьми на дегустастацию сладостей. Веселый праздник, единственный минус, что очень много фаст-фуда, малышам такое не предложишь, а им хочется попробовать все», — рассказала горожанка, пришедшая на праздник еды вместе с семьей.

Своими авторскими рецептами со зрителями делились приглашенные шеф-повара, которые раскрывали секреты приготовления простых и вкусных блюд. Прямо на площадке можно было научиться делать зеленый коктейль, бутерброды и легкие закусочные салаты.

Не хлебом единым

Площадкой для оупен-эйра послужила парковка рядом с одним из крупных торговых центров города. Недалеко от входа в ТЦ развернулась импровизированная сцена, где выступали уже знакомые витебской публике артисты. Студентка Витебского государственного университета Мария Соловьева, которая в этом году стала обладательницей титула «Королева Весна Беларуси — 2018 », вместе с партнером исполнила несколько танцевальных номеров.

Порадовал зрителей современными хитами кавер-бэнд Vip Project. До позднего вечера пришедшие на праздник могли не только попробовать вкусной еды, но и отлично отдохнуть. Два дня подряд для участников мероприятия играл Dj Bojan.

Организаторы отметили, что подобный праздник в городе еще повторится. Тем более что о желании снова стать участниками и привезти свою кухню на колесах уже подтвердили гости из Минска и Новополоцка.

Все новости региона
 Лукашенко отправил министра промышленности на Оршанский завод
Надеть противогазы: как 'прокачивали' солдат в учебке в Печах
Водитель убитых в Африке журналистов помещен в тюрьму
Скончался игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс
Минфин предложил ввести в России новый налог
Мать рассказала, почему три сестры убили отца-тирана
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
В Якутии продают единственную в мире шапку из шерсти мамонта
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь