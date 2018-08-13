Авторские хот-доги и жареное мороженое: в Витебске прошел праздник еды
Попробовать можно было не только классические шаурму, наггетсы и
Попробовать можно было не только классические шаурму, наггетсы и
ВИТЕБСК, 13 авг — Sputnik. Двухдневное мероприятие «Праздник еды» прошло в Витебске: организаторы сделали акцент на уличной еде — то, чем любят перекусывать на ходу и взрослые, и дети.
Праздник для детей и взрослых
«Даже не знали, что у нас будет проходить такой праздник. Случайно проезжали мимо. На мой взгляд, за время “Славянского базара ” витебляне уже напелись, натанцевались и наелись. Нужно искать более интересные, оригинальные варианты для досуга горожан», — отметил один из жителей Витебска.
Палатки на «Празднике еды» в Витебске
Для гостей праздника организаторы подготовили много сюрпризов. Так, дети во время дегустаций могли полакомиться сладостями от известных витебских производителей. Самая длинная очередь выстроилось как раз к стойке, где предлагали попробовать мороженое.
«Очень вкусно. Мы специально пришли с детьми на дегустастацию сладостей. Веселый праздник, единственный минус, что очень много
Своими авторскими рецептами со зрителями делились приглашенные
Не хлебом единым
Площадкой для
Порадовал зрителей современными хитами
Организаторы отметили, что подобный праздник в городе еще повторится. Тем более что о желании снова стать участниками и привезти свою кухню на колесах уже подтвердили гости из Минска и Новополоцка.