Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раздел Каспия на Западе назвали триумфом Путина
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Акиньшина удивила подписчиков «беременным» фото со съемок
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
у 47-летней Кудрявцевой и ее 30-летнего мужа родилась дочь - СМИ
В Госдуме говорят об отмене госпенсий - Володин
«Стыдно, злобно и некрасиво»: Вайкуле о реакции на речь про Крым
«Свадьба была скромная»: Поклонская вышла замуж
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
8Звездный дождь
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Дороги частного сектора Воронежа дожили до ремонта

Асфальт появился на Бархатном Бугре, Горе Металлистов, Кубанской Горе, на улицах Маяковского и Лескова.

Источник: Управа Ленинского района

В этом году на ремонт дорог в частном секторе Ленинского района выделили 12,6 миллиона рублей. Это средства субсидий из областного и городского бюджета на укладку асфальта на улицах Бархатный Бугор, Гора Металлистов, Маяковского, Лескова и Кубанская Гора.

— Необходимость первоочередного ремонта этих улиц обусловлена тем, что их дорожное полотно сильно пострадало во время обильных осадков 2015 года, — рассказали в управе Ленинского района. — Кроме того, местные жители неоднократно обращались к нам с просьбами о проведении ремонта.

Вместе с асфальтированием при участии жителей района отремонтировали несколько участков ливневой канализации, что в будущем защитит дорогу от повторного размывания дождевой водой.

Все новости региона
 52-летня актриса Робин Райт тайно вышла замуж за парня на 20 лет моложе нее
Съемочная группа сериала "Нарко" сбежала из Колумбии от Эскобара
Минфин предложил ввести в России новый налог
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Конгрессмен США рассказал, чем нужно заменить российский газ
Кто такой Иван Соловьев, муж Натальи Поклонской?
Школьник незаконно перешел границу РФ, чтобы почитать в тишине
Заплатим дважды. Тарифы ЖКХ подтянут к новому НДС
Спорт
Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту», играя в большинстве 20 минут
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Lada Vesta Sport: свежие фотографии Седан Vesta обзаведется усиленными тормозами, другими пружинами и амортизаторами. Также на автомобиль установят модернизированную коробку передач
Кино
Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+» Юрий Аксюта объявил участникам нового музыкального проекта «Первого канала» состав жюри
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Не только Дакота: звездные семьи, распавшиеся из-за измен (фото) Кто из знаменитостей пережил предательство, но смог найти в себе силы и построить свою личную жизнь заново.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь