Дороги частного сектора Воронежа дожили до ремонта

Источник: Управа Ленинского района

В этом году на ремонт дорог в частном секторе Ленинского района выделили 12,6 миллиона рублей. Это средства субсидий из областного и городского бюджета на укладку асфальта на улицах Бархатный Бугор, Гора Металлистов, Маяковского, Лескова и Кубанская Гора.

— Необходимость первоочередного ремонта этих улиц обусловлена тем, что их дорожное полотно сильно пострадало во время обильных осадков 2015 года, — рассказали в управе Ленинского района. — Кроме того, местные жители неоднократно обращались к нам с просьбами о проведении ремонта.