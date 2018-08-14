Кибербуллинг нашего времени. Как противостоять травле в интернете

Современные массовые коммуникации (в первую очередь — интернет) обусловили гигантский скачок технического и интеллектуального развития человечества. Вместе с этим они породили новые глобальные проблемы (а многие существовавшие вывели на новый уровень).

Феномен травли (по той или иной, часто вовсе не важной причине) благодаря развитию социальных сетей стал глобальным. Теперь можно посылать человеку угрозы, оскорбления, всячески усложнять ему жизнь массово, постоянно, анонимно и оттого часто безнаказанно. Так была порождена особая современная форма травли: кибербуллинг.

АиФ.ru поговорил с людьми, которые стали жертвами кибербуллинга, а также попросил эксперта рассказать, как противостоять интернет-травле.

Валерия

Я всегда знала о понятии кибертравли, но никогда не думала, что это коснётся меня. В определенный период жизни на меня навалилось все самое нехорошее сразу: проблемы с родителями, учебой, друзьями. Мой лучший друг отвернулся от меня, поверив россказням о том, что я осуждаю его за спиной. Затем он начал встречаться с той девушкой, которая специально нас поссорила. Мне было плохо морально. Дальше началось самое «веселое». На сайт, на котором был мой профиль, мне стали приходить десятки анонимных сообщений: «У тебя никогда не будет друзей, мужа, семьи. Ты лживая, страшная, никому не нужная». Потом я узнала, что все сообщения были написаны моим бывшим лучшим другом и его девушкой. После очередного сообщения (с текстом «Ты настоящая сволочь») я сломалась. Внутренняя боль стала невыносимой, я даже не помню, как сделала надрез на руке. После этого случая меня отгородили от интернета, забрали пароли от всех сайтов, записали к психологу. Однако полностью оправиться от этой истории я не могу до сих пор.

Мария

Был странный и неприятный случай с моим братом. Он художник, яркая и творческая личность, ему всегда нравилось проявлять себя. Но в какой-то момент ему начали приходить странные сообщения в соцсетях: неизвестные люди оскорбляли его, писали, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация, критиковали его внешность. Сначала он не придавал этому значения, но через несколько дней активной травли слова начали въедаться в голову, все это ужасно расстраивало его. Это низко, когда люди не могут ничего сказать в лицо, но считают себя обязанными писать что-то в интернете.

Елизавета

В пятом классе я общалась с ребятами, которые на 1−2 класса меня старше, а девочкам из их окружения это очень не нравилось. Они создали фейковую страницу в социальной сети и на протяжении недели писали мне самые оскорбительные вещи. Сначала я пыталась разобраться, кто и за что оскорбляет меня. Маме плакалась, в школу ходили разбираться даже. Потом мне стало абсолютно все равно, ведь ничего, кроме глупых оскорблений, эти люди сделать не могли.

Дарья

Это произошло, когда я переходила в новую школу, в 9 класс. Для меня это было достаточно важным событием, я волновалась, переживала, боялась, что не найду друзей. Первого сентября в школе все было нормально, я познакомилась с коллективом и классным руководителем. Однако в конце дня в интернете на меня посыпался шквал негатива, в основном от анонимов. Эти люди писали мне о том, что я должна уйти из школы, что никто не будет со мной общаться, что я никому не понравилась, мне также угрожали. Первое гневное сообщение вызвало у меня непонимание и недоумение: что я плохого сделала, а главное — кому? Второе, третье, четвертое… Становилось все страшнее и неприятнее, сообщения сыпались. Это продолжалось около недели: на каждый мой ответ анониму я получала несколько еще более жестких сообщений. Эта ситуация портила мне настроение, я днями ходила сама не своя. Но в одночасье это изменилось: я получила сообщение от девочки из параллельного класса, в котором говорилось о том, что травля в интернете — это все пустое, что из-за такой мелочи не стоит грустить. Я задумалась над её словами и поняла, что она права. Я перестала отвечать на гневные сообщения, перестала грустить и стала вливаться в коллектив. Травля в интернете не стоит слез и переживаний, так как это делают люди, которые зачастую просто боятся сказать что-то вживую. Либо они завидуют, либо имеют свои проблемы, от которых отвлекаются, выливая гнев на других людей.

АиФ.ru обратился к экспертам за советами: как быть тем, кто подвергается травле в интернете?

Кандидат педагогических наук, научный сотрудник факультета психологии МГУ Федор Винокуров:

Нужно перестать быть жертвой. Травят всегда самых уязвимых: тех, кто ведет себя неуверенно и чего-то боится. Осознание и демонстрация своих сильных сторон позволит прекратить буллинг. Тот, кто уважает себя, сам заслуживает уважения.

Психолог, экзистенциальный терапевт Таланцева Юлия:

Способов есть несколько:

Важно удалить личную информацию из открытых источников (адрес, улица, дом, квартира). В социальных сетях есть такая опция, как бан. Можно пожаловаться администрации, и агрессора заблокируют. Игнорирование сообщений от агрессора. Есть шанс, что ему это надоест, поскольку он не получает от жертвы необходимой ему реакции: страха и тревоги. В сложных случаях нужно делать скриншоты переписки с оскорблениями и угрозами и обращаться в полицию.

Анастасия Ромашова, АиФ.ru: В социальных сетях есть так называемые «тролли». Они пишут незнакомым людям различные оскорбления. Также некоторые пишут гадости на страницах умерших людей. Как вы считаете, чем руководствуются эти люди? Получают ли эти люди удовольствие от своих провокаций?

Таланцева: Да, удовольствие они получают. Несколько странное для нас, но понятное для них.

Удовольствие от того, что унизили. Удовольствие от превосходства над кем-то.

Когда пишут на страницах умерших, тем самым дают понять, что они выше всех норм, выше всех правил и стандартов.

Что никакие нормы и мораль им не указ. При этом большинство из них достаточно трусливы и дальше угроз в интернете не заходят. В интернете все смелые.

А если говорить о стремлении к превосходству, то это признак травмы в прошлом. Человек с благополучным детством так вести себя не будет. И здесь я говорю не о финансовом благополучии (накормлен, напоен, новый айфон и т. д. ), а о психологическом: здоровая обстановка в семье и любящие родители. Часто к превосходству могут стремиться дети из семей, где есть авторитарный родитель, который подавлял ребенка. Родителю ребенок отпор дать не может. Он может лишь нести свою агрессию вовне и самоутверждаться за счёт других, более слабых. Тема сложная, требует психологической проработки.

— Каков психологический портрет современного «тролля»?

Винокуров: «Тролли» достаточно хорошо изучены психологами. Такое поведение свойственно мужчинам с психопатией и садистскими наклонностями. Психопаты бесчувственны и не умеют сопереживать. При этом они хорошо различают эмоции других людей (потому что свои не отвлекают) и манипулируют ими в своих целях. Для садиста такой целью является удовольствие от негативных эмоций жертвы.

Таланцева: Я всегда говорю: «Счастливый человек не будет нести зло». И полагаю, что все люди, занимающиеся троллингом, имеют травмы в прошлом. Это человек, которому важно ощущать свое превосходство, поднимая самооценку за счет унижения других.

— Чем опасна травля в интернете?

Винокуров: Травля в интернете опасна для тех жертв буллинга, которые в реальной жизни научились только убегать. Например, менять школу или работу. Отказаться от интернета в современных реалиях сложно, а бежать в нем, по сути, некуда: все равно достанут.

Таланцева: Травля в интернете опасна разными последствиями. Часто травят детей. По статистике почти половина российских детей подвергались различным видам буллинга. Часто они боятся сообщить об этом родителям, пугаются, замыкаются в себе, у них появляются страхи и фобии. А ведь кибербуллинг может перейти в реальную травлю.

Не каждый человек умеет грамотно защитить себя от агрессии в интернете. Не каждый умеет выйти из негативного взаимодействия. Это касается и детей, и взрослых.