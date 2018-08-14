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15:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Как понять, прослушивает и читает ли вас собственный смартфон?

Последнее время пользователи все чаще подозревают свои смартфоны в постоянной прослушке, ссылаясь на то, что информация, которую они ни разу не запрашивали в поисковике, вскоре всплывает в рекламе.

Так, месяц назад Комитет Сената США по энергетике и торговле отправил в компании Apple и Google письмо, основная цель которого — выяснить, собирают ли они аудиоданные своих пользователей без разрешения. Google данный запрос пока игнорирует. Однако компания Apple в своём ответе пояснила, что микрофон остается выключенным до того момента, пока пользователь не произнесёт команду «Привет, Siri».

Как понять, следит ли смартфон за мной?

Основной признак — это таргетированная реклама, которая предлагает нужные вам товары и услуги вне зависимости от того, делали ли вы запрос в поисковике или нет. То же касается и рекламных смс-сообщений о тех же услугах. Анализ информации может происходить даже тогда, когда телефон просто лежит в кармане.

Какую информацию собирает смартфон?

Телефон может анализировать ваши разговоры, местоположение, фотографии и даже, судя по многочисленным свидетельствам пользователей, переписку в мессенджерах и соцсетях.

«Во-первых, нужно сказать, что по умолчанию смартфоны вряд ли будут собирать какую бы то ни было информацию. Обычно этим занимаются приложения, установленные на телефоне. Операционная система Android, например, устроена таким образом, что любое приложение запрашивает доступ к микрофону, камере, геолокации и так далее. Работая с каким-либо приложением, необходимо отталкиваться от принципа “минимальных прав”, то есть если приложение заявляет себя как калькулятор, а запрашивает доступ к геолокации и камере, то это уже повод задуматься, насколько оно безопасно», — рассказывает эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Ведущий youtube-канала Pro Hi-Tech и эксперт по гаджетам Илья Корнейчук также добавил, что сбор анонимной технической статистики по работе программного обеспечения (ПО) — совершенно естественный процесс со стороны производителей. Это интересует компании, чтобы знать, выходит ли их устройство из строя, нормально ли оно работает в сети. Такая информация помогает разработчикам улучшать девайсы. Помимо статистических данных, собираться может и другая информация, о чем написано в лицензионных соглашениях программ. Многие из них по-честному предупреждают, что будут использовать те или иные данные. Сбор информации можно контролировать. Достаточно зайти в настройки профиля нужной вам программы или приложения, а затем установить ограничения.

Могут ли данные со смартфона попасть к сторонним лицам?

По словам эксперта Тараса Татаринова, в мошенничестве со смартфонами всегда задействованы приложения, которые обманным путём, под видом других приложений, предлагают пользователю установить их на своё устройство. Чтобы обезопасить персональные данные, необходимо следовать главному правилу — не скачивать подозрительные приложения. А если все-таки скачали, то внимательно следить за их поведением и за тем, какие данные они запрашивают.

Производители мобильных устройств гарантируют своим пользователям конфиденциальность. Однако они не несут ответственности за действия разработчиков сторонних приложений. Утечка личной информации может произойти в любой момент и совершенно неожиданно. Поэтому эксперты рекомендуют пользователям внимательно читать лицензионные соглашения и устанавливать на свой смартфон только надёжные приложения.

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