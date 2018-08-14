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08:25 (мск), источник: Известия

Посчитать до копейки

Фонд кино усовершенствовал аналитику рынка.

В Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС), созданной Фондом кино для сбора и обработки данных о продажах билетов в кинотеатрах по всей стране, появились новые сервисы, расширяющие возможности аналитики. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это сделает российский кинорынок более прозрачным.

Сегодня любой зритель может попробовать себя в роли аналитика. Для этого достаточно установить мобильное приложение Фонда кино ЕАИС — системы, которая автоматически собирает и обрабатывает данные кинотеатров о прокате. С августа в ЕАИС появились дополнительные возможности. Рубрика «Фильмы-аналоги», основываясь на первых сборах, создает подборку картин прошлых лет с подобной динамикой бокс-офиса. С помощью этого инструмента стало гораздо проще прогнозировать итоговую кассу. Другой сервис, «Роспись», предоставляет массу информации о том, как тот или иной фильм показывается в кинотеатрах. Теперь пользователь может, например, узнать, в скольких залах и в какое время идет интересная ему картина, сколько сеансов у нее осталось после второй недели проката и т. д.

Всего, как рассказали «Известиям» в Фонде кино, в новой версии ЕАИС учтено более 30 пожеланий индустрии. Среди прочего — выбор валюты. Система может автоматически переводить бокс-офис из рублей в доллары или евро. Сумма конвертируется по курсу Центробанка в день продажи билета. Нововведения уже доступны в мобильной версии, а до конца месяца они появятся и на сайте.

Фактически, как отметил глава аналитического департамента фонда Федор Соснов, ЕАИС не имеет прямых аналогов в мире. В России кинотеатры в обязательном порядке должны предоставлять достоверную информацию. За нарушение предусмотрена административная ответственность. За три последних года фонд провел более 10 тыс. проверочных мероприятий.

— Можно сказать, что, благодаря ЕАИС российский кинорынок — самый прозрачный в мире, — подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. — Сборы фильма можно проследить вплоть до конкретного билета. Мне лично кажется, что система, помимо прочего, очень удобная. По мере поступления мнений и пожеланий индустрии мы будем и дальше ее развивать и совершенствовать.

Продюсер Леонид Верещагин («Легенда № 17», «Движение вверх») пояснил, что суть системы — не только в удовлетворении любопытства всех поклонников кино.

— Отслеживая в режиме реального времени динамику сборов, особенно на старте проката, мы можем моментально подстраивать нашу маркетинговую и прокатную политику. Нам видно, что происходит в том или ином регионе. Мы имеем возможность сравнить, как вели себя похожие релизы ранее, и поднажать там, где нужно. ЕАИС для нас это прежде всего инструмент, который уже доказал свою действенность, — например, при прокате «Движения вверх», — рассказал продюсер.

Кинопродюсер Анатолий Максимов («Викинг») в целом положительно оценил изменения на рынке. По его словам, одна из причин успехов российского кино последних лет в том, что рынок становится всё более цивилизованным.

— Это как смена геологических эпох. Еще вечера ходили динозавры, а уже сегодня — млекопитающие. 1990-е годы в российском кинопрокате сильно затянулись и перешли сразу в «десятые». Раньше выход любого фильма сопровождался постоянной борьбой за то, чтобы получить те сборы, которые он реально заработал. Теперь значительную часть работы за нас делает Фонд кино. То, что ЕАИС развивается дальше, — одна из безусловно положительных новостей, — считает он.

ЕАИС была создана в 2010 году по поручению президента РФ. В 2014 году оператором системы стал Фонд кино. На сегодняшний день к ней подключено 100% площадок, осуществляющих коммерческий публичный показ фильмов.

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