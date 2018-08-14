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03:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Роскомнадзор объяснил правила описания в СМИ мемов из дел об экстремизме

СМИ могут пересказывать содержание картинок и мемов из материалов уголовных дел об экстремизме или оскорблении чувств верующих, если в пересказах не будет информации с признаками экстремизма или оскорбления чувств верующих. В противном случае публикации будут нарушать закон о противодействии экстремизму, говорится в ответе (.jpg) Роскомнадзора на запрос «Новой газеты».

Источник: РИА "Новости"

Издание уточняет, что из ответа Роскомнадзора не ясно, идет ли речь о материалах, которые уже признаны судом экстремистскими, или о любых текстах, в которых по обращению следствия экспертиза может обнаружить признаки экстремизма.

«Новая газета» интересовалась, можно ли СМИ описывать словами изображения, которые нельзя публиковать, поскольку они уже признаны судом экстремистскими или вопрос об этом рассматривается судом.

6 августа компания Mail.ru Group призвала амнистировать осужденных за лайки и репосты в соцсетях. В компании отметили, что реакция правоохранительных органов на подобные действия в интернете зачастую оказывается «немотивированно жесткой» и «не соответствуют потенциальной угрозе». Входящая в Mail.ru Group соцсеть «ВКонтакте» пообещала ввести возможность сделать профиль пользователя полностью приватным и скрыть список тех, кто сделал репост записи.

Летом 2018 года в Госдуму был внесен пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за репосты и лайки. ЛДПР настаивает на том, чтобы начать осеннюю сессию с рассмотрения вопроса о декриминализации соответствующих статей.

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