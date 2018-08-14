Скандал в Алматы: Сотни абитуриентов лишились грантов

Один из тех, кто остался за бортом бесплатной учебы — бронзовый призер чемпионата Азии по современному пятиборью Адиль Ибрагимов. На ЕНТ он набрал 112 баллов из 140.
«11 класс я закончил поступаю в академию. Хотел поступить на грант. Но получается из-за того, что сократили гранты, говорят, что никак. И теперь возникает вопрос. К чему тогда мои все достижения для чего они были», — говорит абитуриент. Без гранта остался и двукратный призер Азиатских игр, мастер спорта по пятиборью Эдуард Гербер.
«Как сказали, в этом году сократили гранты — было 700 с чем-то, сейчас сказали триста. На русское отделение выдали мало грантов», — отметил спортсмен. В этом году на весь Казахстан выделили всего лишь 450 грантов. Но абитуриенты, родители и тренеры недоумевают еще по одной причине. «Перворазрядники поступили, а чемпион Азии неоднократные призеры Азии почему-то прошли по-боку. Почему вот такая уравниловка?», — недоумевает тренер по современному пятиборью среди юниоров Сергей Солдатов.
В Академии объяснили, что в этом году изменился закон и гранты получают абитуриенты с наивысшим баллом. Не смотрят на «Алтын белгі» и на любые другие регалии, в том числе спортивные. «По-моему мнению, правильно если будут поступать именно спортсмены, потому что учебная программа подготовлена под них. Но, что мы можем поделать? Будем учить тех, кто поступил, тех у кого выше баллы», — прокомментировал ситуацию проректор Академии спорта и туризма Мухтар Ескалиев.
Теперь юным чемпионам страны придется обучаться на платном отделении. Или надеяться на скидки. Четыре года обучения в Академии стоят два миллиона тенге. «У нас есть скидки. От 10 до 50 процентов. Ежегодно для поддержки студентов мы выделяем 50 миллионов тенге от имени ректора. Их будут распределять после 25 августа. А пока мы принимаем заявки от студентов», — заявил проректор вуза.