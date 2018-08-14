Скандал в Алматы: Сотни абитуриентов лишились грантов

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Один из тех, кто остался за бортом бесплатной учебы — бронзовый призер чемпионата Азии по современному пятиборью Адиль Ибрагимов. На ЕНТ он набрал 112 баллов из 140.

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«11 класс я закончил поступаю в академию. Хотел поступить на грант. Но получается из-за того, что сократили гранты, говорят, что никак. И теперь возникает вопрос. К чему тогда мои все достижения для чего они были», — говорит абитуриент. Без гранта остался и двукратный призер Азиатских игр, мастер спорта по пятиборью Эдуард Гербер.

«Как сказали, в этом году сократили гранты — было 700 с чем-то, сейчас сказали триста. На русское отделение выдали мало грантов», — отметил спортсмен. В этом году на весь Казахстан выделили всего лишь 450 грантов. Но абитуриенты, родители и тренеры недоумевают еще по одной причине. «Перворазрядники поступили, а чемпион Азии неоднократные призеры Азии почему-то прошли по-боку. Почему вот такая уравниловка?», — недоумевает тренер по современному пятиборью среди юниоров Сергей Солдатов.

В Академии объяснили, что в этом году изменился закон и гранты получают абитуриенты с наивысшим баллом. Не смотрят на «Алтын белгі» и на любые другие регалии, в том числе спортивные. «По-моему мнению, правильно если будут поступать именно спортсмены, потому что учебная программа подготовлена под них. Но, что мы можем поделать? Будем учить тех, кто поступил, тех у кого выше баллы», — прокомментировал ситуацию проректор Академии спорта и туризма Мухтар Ескалиев.