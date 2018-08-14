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03:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Суд оставил оценки педагогам

Повысить баллы ЕГЭ в первой инстанции не удалось.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В понедельник выпускник новосибирской гимназии пытался оспорить в суде оценку, полученную на госэкзамене по обществознанию в июне 2018 года. Ранее участники ЕГЭ жаловались в суд только на процедуру его проведения. Несмотря на то что истец получил отказ в удовлетворении требований, процесс вскрыл новые проблемы в системе оценивания творческих заданий ЕГЭ. Ранее на несправедливые оценки массово жаловались участники экзаменов по иностранным языкам: в ряде регионов РФ ноль баллов за эссе получили от 5,5% до 56% сдающих. В образовательном сообществе указывают на недоработки в критериях оценки заданий ЕГЭ и призывают для повышения объективности включить в экзамены по гуманитарным дисциплинам устную часть.

Вчера адвокаты выпускника новосибирской гимназии № 4 Артема Веселова заявили о намерении обжаловать решение Центрального районного суда Новосибирска. В понедельник суд отказал выпускнику в пересмотре результатов ЕГЭ по обществознанию. Как накануне сообщал «Ъ», выпускник посчитал, что проверяющие творческие задания эксперты были к нему несправедливы. Конфликт возник вокруг определения гиперинфляции, которое ученик использовал в эссе на экономическую тематику. По словам Артема Веселова, в своей работе он использовал термины из учебного пособия, изданного Высшей школой экономики. Источник не входит в федеральный перечень изданий, рекомендованных к изучению в школе. Эксперты посчитали, что представленное Артемом Веселовым определение некорректно, и снизили оценку. Конфликтная комиссия приняла решение не повышать баллы. В региональном министерстве образования также сообщили, что задания были оценены справедливо. После чего участник ЕГЭ обратился в суд.

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«Мы подали ходатайство о проведении научно-экономической и филологической экспертиз, заявили ходатайство об истребовании у минобразования дополнительных пояснений или вызове их в суд в качестве ответчиков, — рассказала адвокат Артема Веселова Ирина Конюхова.— Однако суд не удовлетворил это ходатайство». По словам адвоката, при оценке результатов ЕГЭ двумя независимыми экспертами один из них поставил за спорные задания высший балл 3, другой — 2. «Мы просили суд пригласить для пояснений эксперта, которая поставила высший балл, однако на судебное заседание она не пришла», — заявила Ирина Конюхова. Она отмечает, что, согласно практике и нормативным актам, если есть различия в оценке экспертов, решение выносится в пользу учащегося — засчитывается высший балл. «У нас обратная ситуация. Суд эти обстоятельства не стал выяснять», — указывает адвокат.

В минобразования Новосибирской области «Ъ» сообщили, что работа выпускника была оценена в соответствии с указаниями и критериями, разработанными Федеральным институтом педагогических измерений. «Субъективность выводов экспертов предметных комиссий исключена, так как экзаменационные работы выпускников обезличены», — сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что при рассмотрении апелляции работа выпускника была повторно оценена другими экспертами. Повторное рассмотрение апелляции законодательством не предусмотрено, уточнили в министерстве образования.

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Адвокат Ирина Конюхова также сообщила «Ъ», что решение об обжаловании решения суда принято в том числе для привлечения внимания общественности. «В ходе дела нам представили закрытые документы, отражающие процесс принятия решений при оценке ЕГЭ, — сказала госпожа Веселова.— Если никто не будет жаловаться, то никто вообще об этом не узнает, практики подобных дел пока нет». Окончательное решение об обжаловании будет принято после получения мотивировочной части решения суда.

Вопросы к системе оценивания творческих заданий ЕГЭ в этом году также возникли у участников экзамена по иностранным языкам. Как сообщал «Ъ» 7 августа, сразу в нескольких российских регионах значительный процент участников (от 5% до 56%) получили за эссе ноль баллов. Жители Свердловской области разместили на портале change.org петицию к президенту России Владимиру Путину, в которой требуют пересмотра оценок учеников и утверждают, что уровень сложности заданий отличается в зависимости от региона.

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с «Ъ» отметил, что «при любых разногласиях проверяющих экспертов решение принимается в пользу ученика». «В целом же критерии оценки по обществознанию выработаны недостаточно четко, — считает господин Смолин.— Зачастую от сдающего требуют один верный ответ на вопрос, который такого ответа заведомо иметь не может». По словам депутата, такие требования приводят к разночтениям в экспертном сообществе, что может сказываться на оценках учеников. «Повысить объективность экзаменов по гуманитарным дисциплинам могло бы введение устной части экзамена», — заключил Олег Смолин. Осенью 2016 года занимавшая тогда пост главы Минобрнауки Ольга Васильева сообщала, что устная часть в ЕГЭ по русскому языку может быть введена уже в 2019 году.

Оксана Павлова, Новосибирск; Анна Макеева

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