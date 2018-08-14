Роспотребнадзор выступил против возврата пива на стадионы
Роспотребнадзор выступил против продаж пива на стадионах. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения.
Роспотребнадзор выступил против продаж пива на стадионах. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения.
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В начале августа
Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина считает, что «употребление алкоголя значительно повысит риски травматизма и насилия как среди самих болельщиков, так и среди прохожих, попавших под руку нетрезвым фанатам», а ситуация с ЧМ-2018 не может быть показательной.