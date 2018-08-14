Роспотребнадзор выступил против возврата пива на стадионы

Источник: Известия

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» заявили, что принимать решение по вопросу продажи пива на стадионах целесообразно после проведения анализа практики по реализации напитка на Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018 году.

В начале августа вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве прорабатывается вопрос о разрешении продажи пива на стадионах. Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие месяцы. Запрет на реализацию пива на стадионах действует в России с 2005 года.