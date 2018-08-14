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03:11 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор выступил против возврата пива на стадионы

Роспотребнадзор выступил против продаж пива на стадионах. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения.

Источник: Известия

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» заявили, что принимать решение по вопросу продажи пива на стадионах целесообразно после проведения анализа практики по реализации напитка на Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018 году.

В начале августа вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве прорабатывается вопрос о разрешении продажи пива на стадионах. Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие месяцы. Запрет на реализацию пива на стадионах действует в России с 2005 года.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина считает, что «употребление алкоголя значительно повысит риски травматизма и насилия как среди самих болельщиков, так и среди прохожих, попавших под руку нетрезвым фанатам», а ситуация с ЧМ-2018 не может быть показательной.

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