Женщины, изменившие мир: Мария Кюри на первом месте, дева Мария — на 12, Ахматова — на 52

Источник: AP 2018

Как и большинство подобных рейтингов, данный список вряд ли может претендовать на истину в последней инстанции, но выбор экспертов и читателей отражает определенные тенденции в современном обществе, а некоторые моменты вас просто поразят.

На первом место в списке History Magazine стоит Мария Кюри, которая стала не только первой в мире женщиной-лауреатом Нобелевской премии по физике и первой женщиной-профессором Парижского университета, но и первым в истории двукратным лауреатом Нобелевской премии. Причем вторая «нобелевка» — по химии — была вручена Марии Кюри через восемь лет после первой.

Надо заметить, что составители списка большое внимание уделили женщинам-ученым: среди ста героинь тринадцать известны своими успехами в различных областях науки. Из всех других профессий только литераторы удостоились большего внимания: в рейтинге 18 писательниц и поэтесс различных эпох.

Анна Ахматова занимает в списке «100 женщин, изменивших мир» 52 место | Источник: РИА "Новости"

Есть среди них и представительница русской словесности: Анна Ахматова занимает 52 строчку рейтинга. Принимая во внимание, что в опросе принимала участие в основном англоязычная аудитория, такой результат можно считать безусловным признанием.

В комментарии сказано, что Анна Ахматова, чье творчество приходится на период войн, революции и тоталитаризма, смогла сочетать в своей поэзии личные переживания с политической хроникой. Сама же ее жизнь при этом была борьбой за выживание в условиях противостояния с властью, когда многие ее близкие погибли, были репрессированы или высланы из страны.

В рейтинге всего три женщины из России.

Кроме Анны Ахматовой, это занимающая 22 строчку императрица Екатерина Великая, чье реформаторство и вклад в развитие искусства и образования отмечают эксперты Би-Би-си. А также Мария Бочкарева — одна из первых русских женщин-офицеров.

Мария Бочкарева — одна из первых русских женщин-офицеров | Источник: РИА "Новости"

Попав в 1916 году на фронт, благодаря прошению, отправленному на имя царя, Мария Бочкарева личной храбростью заслужила всеобщее уважение.

В 1917 по личной просьбе Керенского она занимается формированием знаменитого женского «Батальона смерти».

Российская императрица Екатерина Великая расположилась на 22 месте — на пять строчек ниже, чем королева Виктория | Источник: РИА "Новости"

После Октябрьской революции Бочкарева пережила арест и бежала из России, отправившись в агитационную поездку в поддержку Белой армии. Во время этой поездки она была удостоена аудиенции с президентом США Вудро Вильсоном в Белом Доме, а во время визита в Лондон — с королем Георгом V.

Вернувшись в Россию для борьбы с большевиками, Мария Бочкарева вскоре была арестована и расстреляна в Красноярске 16 апреля 1920 года.

Многих женщин из «списка 100» отличает важная деталь биографии — они были первыми в том или ином деле: первая женщина-Нобелевский лауреат, первая суфражистка, первая женщина-программист, первая женщина-воздухоплаватель.

Другие вошли в «Топ 100» благодаря тому, что использовали во благо свое положение и власть. Среди них королевы и премьер-министры, военачальники и основатели крупных компаний.

10 дам были оценены за их активную борьбу за права человека и права женщин. Есть также изобретатели, музыканты, художники.

Однако, как это часто бывает, составителям списка не удалось избежать критических отзывов и обвинений в предвзятости со стороны коллег.

Гарриет Элизабет Бичер-Стоу не попала в список женщин, повлиявших на ход мировой истории экспертов журнала BBC History Magazine | Источник: U.S. National Archives

Профессор департамента археологии Йоркского университета Джоан Флетчер иронизирует: «Список озаглавлен “100 женщин, изменивших мир”, но 20 из его фигуранток — уроженки Британии!».

Историк и радиоведущая Анна Уайтлок замечает: «Несмотря на то, что опрос носил глобальный характер, на первых 20 строчках списка доминируют представительницы белой расы».

«100 женщин, изменивших ход истории? Но где тогда американская писательница и аболиционистка Гарриет Элизабет Бичер-Стоу? », — вопрошает британский историк Гай де ла Бедуайер.

Такие претензии обоснованы и понятны: каждый подобный список будет служить предметом споров, сложно уложить достижения за всю историю человечества в рамки журнального рейтинга, а из множества достойных женщин выбрать всего сто.

Но всегда интересно размышлять о том, почему голосовавшие предпочли королеву кельтов Будикку с ее 14 местом мексиканской художнице Фриде Кало, попавшей лишь на 34 строчку. Или королеву Викторию, занявшую 17 позицию — королеве Елизавете I, которая вообще не попала в рейтинг.

Дева Мария, согласно опросу, заняла 12 место рейтинга самых влиятельных женщин, сразу после Алиеноры Аквитанской.