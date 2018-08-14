Синоптики рассказали, что происходит с тайфуном «Яги», и почему в Приморье идут дожди

Источник: Восток Медиа

По данным портала «Примпогода», во вторник, 14 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В южной половине края идёт дождь, местами сильный, на севере — небольшой. При юго-западном умеренном ветре температурный фон равняется +21… +26 градусам. Во Владивостоке сегодня будет дождливо. Столбики термометра поднимутся до +22… +24, в пригороде до +27 градусов.

Вода в Амурском заливе прогрелась до +22, в заливе Посьета +25, в бухте Находка до +22 градусов.

Утром в понедельник, 13 августа, тайфун «Яги» вышел на Китай на расстоянии около 300 километров южнее Шанхая. Постепенно заполняясь, вихрь смещался над континентальной частью в северо-западном направлении. При этом на Приморский край он прямого влияния не оказывал. Интенсивные дожди, которые шли в Приморье, вызваны активными фронтальными разделами.

По данным синоптиков, фронты, смещаясь над Китаем, подхватят воздушную массу бывшего тайфуна и ещё обострятся. В течение двух суток в регионе будут идти обильные дожди.

Ещё один тропический шторм — «Липи» — тоже продолжает своё движение. Сегодня, 14 августа, шторм пройдёт южнее японского острова Кюсю, а затем, не найдя в себе силы пробиться через гребень антициклона, он повернёт на запад и ориентировочно в середине недели выйдет на Восточно-Китайское море. Далее на пути шторма опять окажется восточное побережье Китая.