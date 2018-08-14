Расклейщики объявлений — враги хабаровских электриков

Источник: Хабаровский край сегодня

Погасшие на перекрёстках светофоры, вставшие на прикол трамваи и троллейбусы, темень в квартирах — жители Хабаровска сталкиваются с таким все чаще. ИА «Хабаровский край сегодня» решило выяснить, что происходит.

Главный враг

На северной окраине Хабаровска работают специалисты «Горэлектросети». На базе КАФ ты словно попадаешь в другой мир: совершенно разбитые дороги, отсутствие каких-либо фонарей. Да уж, ночью тут лучше не появляться.



Автовышку электромонтёров заметно издали. Эти работы они называют профилактическими. Относительно новый, покрытый изоляцией, а значит, более безопасный провод перевешивают заново. Непременный атрибут — бензопила. С её помощью срезают ветки разросшихся вдоль улиц и проулков частного сектора деревьев. Случись сильный ветер — непременно будет порыв. Правда, кабель приходится вешать на почерневшие от времени и дождей деревянные опоры.



Рабочий Евгений подводит меня к полностью завешенному сообщениями типа «продам» и «сдам», много раз перемотанному скотчем деревянному столбу. Одним рывком срывает пласт рекламы. Под ним — истлевшее дерево. Накопившаяся влага и живущие в идеальной для себя среде жучки и прочие насекомые быстро делают своё дело. Ещё немного, и эта опора упадёт, а значит, без света рискует остаться значительная часть микрорайона.



На шум срезающей массивные тополиные ветки бензопилы из ближайшего дома выходит женщина. Елена Крамер интересуется, когда вернут отключённый свет, хотя по её словам главная проблема — это цены на электричество:

— Я купила и поставила в доме электрический котёл. Топить печь из-за графика работы очень сложно, а дети ещё маленькие. Так знаете, какие мне счета зимой за свет приходят? По 15 тысяч рублей за месяц! Да и летом меньше двух тысяч не плачу.

Сети дышат «на ладан»

Довести электричество до конечного потребителя, будь то в частном или в многоквартирном доме, магазине, парикмахерской и так далее — задача Хабаровских городских электросетей. Это подконтрольное администрации города акционерное общество является посредником между населением и Дальневосточной распределительной сетевой компанией.



Хозяйство включает в себя около тысячи подстанций, порядка тысячи километров воздушных линий и 1800 км кабеля. И, как признаются сами сетевики, износ всего этого оборудования составляет аж 64%. По сути, сети дышат «на ладан».



По словам главного инженера Хабаровских горэлектросетей Игоря Суслова, у предприятия есть программа по обновлению электросетей: — Каждый год мы протягиваем по 30 км новых кабелей, от 35 до 80 километров строим новых линий. Менять сети стараемся целыми участками, помимо каких-то точечных работ. Ставим сейчас новое современное оборудование. Постепенно голые провода меняем на изолированные. Это намного безопаснее в случае падения деревьев и обрывов. Уже порядка 60% воздушных линий мы перевели на изолированные провода. Уходим от деревянных опор на бетон. Такие столбы позволяют не одну линию провести, а сразу несколько. А значит можно увеличить нагрузку. Ведь многие сейчас обзаводятся котловыми обогревателями, которые больше тока потребляют. Есть в администрации города программа, которая позволяет в год заменить до 10 подстанций.



Модернизация, хоть и постепенная, — это, конечно же, хорошо. Но вот почему потребителям, которые исправно платят по счетам, то и дело приходится сидеть без света? Например, в десятиэтажном доме на улице Большой, после того, как по соседству построили и заселили две огромные новостройки, электричество стало исчезать с периодичностью до одного, двух раз в неделю. — Конечно, новое строительство существенно добавляет нагрузку, — признаётся Игорь Суслов. — Из этой ситуации выходим при помощи подстанций открытого типа. Они позволяют сделать электроснабжение более надёжным. Самыми проблемными с точки зрения перебоев со светом сами энергетики называют частный сектор, особенно на Красной Речке. Много вопросов возникает у жильцов базы КАФ, особенно улицы Полины Осипенко, района стадиона «Нефтяник».



— У нас было много жалоб от жителей Первого микрорайона. Там были очень изношены головные кабели. Заменили их на новые, жалобы практически исчезли. Поработали с посёлком имени Горького, районом аэропорта. Постепенно решим проблемы и в остальных кварталах, — добавил Игорь Суслов.