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04:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Расклейщики объявлений — враги хабаровских электриков

Сетевое хозяйство в краевом центре изношено на 64%

Источник: Хабаровский край сегодня

Погасшие на перекрёстках светофоры, вставшие на прикол трамваи и троллейбусы, темень в квартирах — жители Хабаровска сталкиваются с таким все чаще. ИА «Хабаровский край сегодня» решило выяснить, что происходит.

Главный враг

На северной окраине Хабаровска работают специалисты «Горэлектросети». На базе КАФ ты словно попадаешь в другой мир: совершенно разбитые дороги, отсутствие каких-либо фонарей. Да уж, ночью тут лучше не появляться.

Автовышку электромонтёров заметно издали. Эти работы они называют профилактическими. Относительно новый, покрытый изоляцией, а значит, более безопасный провод перевешивают заново. Непременный атрибут — бензопила. С её помощью срезают ветки разросшихся вдоль улиц и проулков частного сектора деревьев. Случись сильный ветер — непременно будет порыв. Правда, кабель приходится вешать на почерневшие от времени и дождей деревянные опоры.

Рабочий Евгений подводит меня к полностью завешенному сообщениями типа «продам» и «сдам», много раз перемотанному скотчем деревянному столбу. Одним рывком срывает пласт рекламы. Под ним — истлевшее дерево. Накопившаяся влага и живущие в идеальной для себя среде жучки и прочие насекомые быстро делают своё дело. Ещё немного, и эта опора упадёт, а значит, без света рискует остаться значительная часть микрорайона.

На шум срезающей массивные тополиные ветки бензопилы из ближайшего дома выходит женщина. Елена Крамер интересуется, когда вернут отключённый свет, хотя по её словам главная проблема — это цены на электричество:

— Я купила и поставила в доме электрический котёл. Топить печь из-за графика работы очень сложно, а дети ещё маленькие. Так знаете, какие мне счета зимой за свет приходят? По 15 тысяч рублей за месяц! Да и летом меньше двух тысяч не плачу.

Сети дышат «на ладан»

Довести электричество до конечного потребителя, будь то в частном или в многоквартирном доме, магазине, парикмахерской и так далее — задача Хабаровских городских электросетей. Это подконтрольное администрации города акционерное общество является посредником между населением и Дальневосточной распределительной сетевой компанией.

Хозяйство включает в себя около тысячи подстанций, порядка тысячи километров воздушных линий и 1800 км кабеля. И, как признаются сами сетевики, износ всего этого оборудования составляет аж 64%. По сути, сети дышат «на ладан».

По словам главного инженера Хабаровских горэлектросетей Игоря Суслова, у предприятия есть программа по обновлению электросетей: — Каждый год мы протягиваем по 30 км новых кабелей, от 35 до 80 километров строим новых линий. Менять сети стараемся целыми участками, помимо каких-то точечных работ. Ставим сейчас новое современное оборудование. Постепенно голые провода меняем на изолированные. Это намного безопаснее в случае падения деревьев и обрывов. Уже порядка 60% воздушных линий мы перевели на изолированные провода. Уходим от деревянных опор на бетон. Такие столбы позволяют не одну линию провести, а сразу несколько. А значит можно увеличить нагрузку. Ведь многие сейчас обзаводятся котловыми обогревателями, которые больше тока потребляют. Есть в администрации города программа, которая позволяет в год заменить до 10 подстанций.


Модернизация, хоть и постепенная, — это, конечно же, хорошо. Но вот почему потребителям, которые исправно платят по счетам, то и дело приходится сидеть без света? Например, в десятиэтажном доме на улице Большой, после того, как по соседству построили и заселили две огромные новостройки, электричество стало исчезать с периодичностью до одного, двух раз в неделю. — Конечно, новое строительство существенно добавляет нагрузку, — признаётся Игорь Суслов. — Из этой ситуации выходим при помощи подстанций открытого типа. Они позволяют сделать электроснабжение более надёжным. Самыми проблемными с точки зрения перебоев со светом сами энергетики называют частный сектор, особенно на Красной Речке. Много вопросов возникает у жильцов базы КАФ, особенно улицы Полины Осипенко, района стадиона «Нефтяник».

— У нас было много жалоб от жителей Первого микрорайона. Там были очень изношены головные кабели. Заменили их на новые, жалобы практически исчезли. Поработали с посёлком имени Горького, районом аэропорта. Постепенно решим проблемы и в остальных кварталах, — добавил Игорь Суслов.

Ничейные столбы

Вообще-то далеко не всё электрическое хозяйство Хабаровска находится в ведении городских электросетей. Часть обслуживают военные коммунальщики, многие объекты подключены к сетям РЖД. В прошлом кварталы, где компактно селились сотрудники заводов, самостоятельно запитывали электричеством крупные предприятия. И это породило проблемы сегодня. В 90-е годы многие производства встали, а люди стали заложниками бесхозных сетей.

— В качестве такого примера хочу привести квартал рядом с подсобным хозяйством «Энергомаша» на Восточном шоссе, — рассказывает главный инженер городских электросетей. — Там порядка 20 домов на два хозяина каждый. Туда мы по нормам безопасности не имеем права ремонтные бригады отправлять. Сети-то не наши. Так и живут, найдут люди мастера самостоятельно, он им что-то починит до следующего случая. Сейчас пытаются привести ситуацию с бесхозными сетями в порядок. Через суды приходится доказывать, что они не имеют хозяина. И только после этого как брошенные сети переходят к организации, она имеем право их эксплуатировать.

Есть проблемы с новостройками. До недавнего времени возводить собственные подстанции и проводить подключение мог застройщик. Обычно такое хозяйство переходило в ведение ТСЖ, но не всякому товариществу под силу справиться с ним. — Наши-то бригады работают круглосуточно, а им в случае отключения нужно было специалиста сначала найти, кто мог бы поломку устранить. Оперативность теряется. Поэтому сейчас мы тоже забираем такие объекты под своё крыло. А по новым правилам во всех новостройках мы сами строим подстанции, сами подключаем, — отметил Игорь Суслов. Примерами такого организованного подключения к городским сетям стал микрорайон «Ореховая сопка» и строящийся неподалёку от него квартал «Берёзки». Это позволяет исключить появление ничейных сетей в будущем.

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