Продам почку, дорого: приморцы меняют своё здоровье на большие деньги

Источник: РИА "Новости"

Стану донором почки.

«Готов стать донором почки, полностью осознанно, мне 32, здоровье в порядке, группа крови “3 -”, Андрей, Владивосток», — пишет один из участников форума.

Это стандартное объявление раздела сайта, посвящённого трансплантологии. На нём посетители продают свои органы, в основном почки и фрагменты печени. Андрей весьма активно ведёт себя на сайте, он разместил несколько практически одинаковых сообщений и ожидает выгодного предложения. В личной беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» молодой человек сообщил, что это «его друг разместил объявление, и что он ничего не знает о донорстве». От ответов на дальнейшие вопросы собеседник агентства отказался.

Таких, как Андрей, ждут с распростёртыми объятиями люди, которые представляются, как врачи специализированных клиник, чьи объявления расположены на другой странице того же сайта. Например, некая Вера на этом форуме представляет «московскую клинику» и предлагает донорам помощь с поиском реципиента, страховкой и проведением операций.

В клинику трансплантологии необходимы доноры.

«В клинику города Москва необходимы доноры почки и части печени. Приглашаем Вас в современную клинику трансплантологии и хирургии. Новейшее оборудование и высококвалифицированный персонал. Комфортные палаты со всем необходимым для реабилитационного периода. Программа страхования и юридическая помощь! Бесплатное обследование, питание, методика восстановления. Огромная база реципиентов по всей стране, сотрудничаем со всеми клиниками и медицинскими учреждениями на территории РФ. Достойные компенсации за Ваше участие! Выплаты финансовой благодарности, застрахованные и гарантированные нашим юридическим отделом. Не упустите свой шанс помочь людям и самим себе! Пол значения не имеет, ограничения по возрасту от 20 до 48 лет включительно. Ценим каждого и с удовольствием встретим Вас в нашей клинике!», — пишет Вера.

Согласился ли кто-то на достойную компенсацию и юридически гарантированную финансовую благодарность, выяснить не удалось, зато удалось найти подходящего под эти требования жителя Владивостока, разместившего соотвтствующее объявление. Потенциальный донорпо имени Михаил честно признаётся в своём объявлении, что его цель — заработок.

Стану донором части печени.

«Хотел бы заработать денег. Готов предложить часть печени. Группа крови “3 +”, 22 года. Проживаю в городе Владивостоке. Жду предложений», — пишет Михаил.

Возраст участников форума разнится, но не в больших пределах. В основном это молодые люди трудоспособного возраста. Многие объявления висят на сайте больше полугода, так что велика вероятность того, что реципиентов они себе так и не нашли. Некоторые клиники в своих постах предостерегают посетителей форума, рассказывая им о деятельности мошенников, и советуют запрашивать документы из медицинского учреждения. Так, некая Татьяна пишет о необходимости запроса документов и тут же зазывает доноров внутренних органов в «одну из лучших клиник Москвы».

Нужен донор, помогу.

«Здравствуйте. В клинику трансплантологии необходимы доноры. Предлагаем большую денежную компенсацию за вашу помощь больным. Необходимы доноры почки и фрагмента печени. Мы гарантируем 100% выплату за ваше участие и решение жизненного вопроса пациента! Остерегайтесь мошенников, запрашивайте документы на деятельность клиники. Пишите, будем рады пригласить вас в одну из лучших клиник Москвы», пишет участница форума Татьяна.

Необходимо отметить, что трансплантология, как направление медицины, успешно развивается и в России и на Дальнем Востоке. Буквально несколько дней назад якутские врачи совершили операцию по пересадке внутренних органов четырём реципиентам с одного донора. Решение о пересадке было принято консилиумом врачей, и у пациента на момент принятия решения была официально констатирована смерть головного мозга.

Заместитель главного врача РБ № 2 — ЦЭМП по медицинской части Александр Петров прокомментировал проведение операции по пересадке следующим образом:"Первый этап кадаверной трансплантации выполняется в нашем учреждении, больница является донорской базой для пациентов, ожидающих пересадки органов. Донорами органов становятся пациенты, у которых диагностирована смерть мозга. Отсутствие биологической деятельности мозга устанавливается консилиумом врачей анестезиологов — реаниматологов и неврологов по многим параметрам. Заключение о смерти мозга дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга, установленной в соответствии с приказом, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, — сообщил заместитель главврача якутской больницы.

По закону Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека», живой человек может стать донором «парного органа, части органа или ткани, отсутствие которых не влечёт за собой необратимого расстройства здоровья», то есть почки или части печени. В России пересаживается до 1000 почек в год, но только пятая часть из них изымается у живого человека. Закон разрешает пересадку органов только для кровного родственника. То есть даже почку мужа для жены взять не получится. Кроме того, продажа человеческих органов в России является незаконной.

Впрочем, незаконность происходящего не смущает Ивана, 18-летнего спортсмена из Владивостока.

«Стану донором почки! Молодой человек, спортсмен в недавнем прошлом. 18 лет. Группа крови II+. Желательно, без выезда из Владивостока. Хронических болезней не имеется», — написал Иван.

Кстати, в попытке подзаработать приморцы готовы продать не только физическое здоровье, но и духовное. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что некоторые жители Владивостока пытаются продать душу и покупатели на этот специфический товар находятся. Констатация смерти головного мозга донора для такой сделки, судя по всему, необязательна.

В Приморье до пересадок органов ещё далеко.

Даже если не рассматривать очень неоднозначную сторону вопроса, связанную с пересадкой органов живых людей, и говорить только о легальных трансплантациях, то в Приморье таких операций пока не делают и, по-видимому, делать начнут не скоро. В крае на данный момент нет клинической базы для трансплантологических операций, однако, как отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова, этот вопрос активно прорабатывается и рассматривается на самом высоком уровне.