Эти стадионы Владивостока приведут в порядок до конца лета

Эти стадионы Владивостока приведут в порядок до конца лета

70 спортивных объектов отремонтируют во Владивостоке до конца лета, сообщили DEITA. RU в городской администрации. Зимой эти объекты используются в качестве катков и хоккейных коробок, летом — для игры в футбол, баскетбол, волейбол.