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04:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Эти стадионы Владивостока приведут в порядок до конца лета

70 спортивных объектов отремонтируют во Владивостоке до конца лета, сообщили DEITA. RU в городской администрации. Зимой эти объекты используются в качестве катков и хоккейных коробок, летом — для игры в футбол, баскетбол, волейбол.

Источник: ДЕЙТА

В этом году текущий ремонт хоккейных коробок и катков будет выполнен во всех районах города по следующим адресам:

Первореченский район.

Днепровский пер., 2 — хоккейная коробка.

ул. Сабанеева, 15 — хоккейная коробка.

Камский пер., 16 — хоккейная коробка.

ул. Жигура, 48 — хоккейная коробка.

ул. Волховская, 27 — каток.

ул. Пр-т 100-летия Владивостока, 44 — хоккейная коробка.

ул. Днепровская, 24 — хоккейная коробка.

ул. Океанский пр-кт, 125 — хоккейная коробка.

ул. Сабанеева, 22 — хоккейная коробка.

пр-т Красного Знамени, 85 — хоккейная коробка.

пр-т 100-летия Владивостока, 74 — каток.

ул. Карбышева, 50 — каток.

ул. Руднева, 1 — каток.

ул. Гамарника, 7 — каток.

ул. Иртышская, 18 — хоккейная коробка.

ул. Иртышская, 32 — хоккейная коробка.

Океанский пр-т, 140 — хоккейная коробка.

ул. Тухачевского, 28 — хоккейная коробка.

пр-т 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель» — каток.

ул. Карьерная, 11 — хоккейная коробка.

ул. Гамарника 16 — хоккейная коробка.

Первомайский район.

ул. Героев Хасана, 10−12 — хоккейная коробка.

ул. Бурачека, 11 — хоккейная коробка.

ул. Каштановая, 11 — хоккейная коробка.

ул. Гризодубовой, 63 — хоккейная коробка.

ул. 1-я Поселковая, 25 — каток.

ул. 2-я Поселковая, 34 — каток.

ул. Зои Космодемьянской, 38 — каток.

ул. Ольховая, 17 — хоккейная коробка.

ул. Зои Космодемьянской, 12 — хоккейная коробка.

ул. Черемуховая, 22 — хоккейная коробка.

ул. Вилкова, 15а — хоккейная коробка.

ул. Борисенко, 96 — хоккейная коробка.

ул. Борисенко, 58 — хоккейная коробка.

Советский район.

пр-т 100-летия Владивостока, 159-б — хоккейная коробка.

ул. Магнитогорская, 18 — хоккейная коробка.

ул. Русская, 99 — хоккейная коробка.

ул. Енисейская, 18 — каток.

ул. Русская, 86 — хоккейная коробка.

ул. Фанзавод, 18 — хоккейная коробка.

Ленинский район.

ул. Фадеева, 8а — хоккейная коробка.

ул. Шепеткова, 25, 27 — хоккейная коробка.

ул. Суханова, 4 — хоккейная коробка.

ул. Светланская, 197 — каток.

Адм. Кузнецова, 50 — хоккейная коробка.

Каплунова, 8 — хоккейная коробка.

Щитовая, 27а — хоккейная коробка.

Адм. Кузнецова, 74 — хоккейная коробка.

пр-т Красного Знамени, 133/1 — хоккейная коробка.

ул. Капитана Шефнера, 2 — стадион «Авангард» — каток.

Фрунзенский район.

ул. Хабаровская, 7 — хоккейная коробка.

ул. Сипягина, 22 — хоккейная коробка.

Кроме того, текущий ремонт проводится и на спортивных площадках по следующим адресам:

ул. Прапорщика Комарова, 18 — теннисный корт.

ул. Колесника, 5 — спортивная площадка.

ул. Котельникова, 7 — спортивная площадка.

ул. Карбышева, 54 — спортивная площадка.

ул. Гамарника, 22 — спортивная площадка.

ул. Тунгусская, 65 — спортивная площадка.

ул. Амурская, 20 — спортивная площадка.

ул. Овчинникова, 18, 20 — спортивная площадка.

ул. Русская, 13 — спортивная площадка.

ул. Славянская, 17 — спортивная площадка.

ул. Кутузова, 3а — теннисный корт.

ул. Громова, 12 — спортивная площадка.

ул. Верхнепортовая, 76 — спортивная площадка.

ул. Аллилуева, 5 — спортивная площадка.

ул. Шилкинская, 4 — спортивная площадка.

ул. Рыбацкая, 2 — спортивная площадка.

Ул. Добровольского, 5-а — спортивная площадка.

ул. Крыгина, 16 — спортивная площадка.

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