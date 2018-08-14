Эти стадионы Владивостока приведут в порядок до конца лета

В этом году текущий ремонт хоккейных коробок и катков будет выполнен во всех районах города по следующим адресам:
Днепровский пер., 2 — хоккейная коробка.
ул. Сабанеева, 15 — хоккейная коробка.
Камский пер., 16 — хоккейная коробка.
ул. Жигура, 48 — хоккейная коробка.
ул. Волховская, 27 — каток.
ул. Пр-т 100-летия Владивостока, 44 — хоккейная коробка.
ул. Днепровская, 24 — хоккейная коробка.
ул. Океанский пр-кт, 125 — хоккейная коробка.
ул. Сабанеева, 22 — хоккейная коробка.
пр-т Красного Знамени, 85 — хоккейная коробка.
пр-т 100-летия Владивостока, 74 — каток.
ул. Карбышева, 50 — каток.
ул. Гамарника, 7 — каток.
ул. Иртышская, 18 — хоккейная коробка.
ул. Иртышская, 32 — хоккейная коробка.
Океанский пр-т, 140 — хоккейная коробка.
ул. Тухачевского, 28 — хоккейная коробка.
пр-т 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель» — каток.
ул. Карьерная, 11 — хоккейная коробка.
ул. Гамарника 16 — хоккейная коробка.
ул. Героев Хасана, 10−12 — хоккейная коробка.
ул. Бурачека, 11 — хоккейная коробка.
ул. Каштановая, 11 — хоккейная коробка.
ул. Гризодубовой, 63 — хоккейная коробка.
ул. 1-я Поселковая, 25 — каток.
ул. 2-я Поселковая, 34 — каток.
ул. Зои Космодемьянской, 38 — каток.
ул. Ольховая, 17 — хоккейная коробка.
ул. Зои Космодемьянской, 12 — хоккейная коробка.
ул. Черемуховая, 22 — хоккейная коробка.
ул. Вилкова, 15а — хоккейная коробка.
ул. Борисенко, 96 — хоккейная коробка.
ул. Борисенко, 58 — хоккейная коробка.
пр-т 100-летия Владивостока, 159-б — хоккейная коробка.
ул. Магнитогорская, 18 — хоккейная коробка.
ул. Русская, 99 — хоккейная коробка.
ул. Енисейская, 18 — каток.
ул. Русская, 86 — хоккейная коробка.
ул. Фанзавод, 18 — хоккейная коробка.
ул. Фадеева, 8а — хоккейная коробка.
ул. Шепеткова, 25, 27 — хоккейная коробка.
ул. Суханова, 4 — хоккейная коробка.
ул. Светланская, 197 — каток.
Адм. Кузнецова, 50 — хоккейная коробка.
Каплунова, 8 — хоккейная коробка.
Щитовая, 27а — хоккейная коробка.
Адм. Кузнецова, 74 — хоккейная коробка.
пр-т Красного Знамени, 133/1 — хоккейная коробка.
ул. Капитана Шефнера, 2 — стадион «Авангард» — каток.
ул. Хабаровская, 7 — хоккейная коробка.
ул. Сипягина, 22 — хоккейная коробка.
Кроме того, текущий ремонт проводится и на спортивных площадках по следующим адресам:
ул. Прапорщика Комарова, 18 — теннисный корт.
ул. Колесника, 5 — спортивная площадка.
ул. Котельникова, 7 — спортивная площадка.
ул. Карбышева, 54 — спортивная площадка.
ул. Гамарника, 22 — спортивная площадка.
ул. Тунгусская, 65 — спортивная площадка.
ул. Амурская, 20 — спортивная площадка.
ул. Овчинникова, 18, 20 — спортивная площадка.
ул. Русская, 13 — спортивная площадка.
ул. Славянская, 17 — спортивная площадка.
ул. Кутузова, 3а — теннисный корт.
ул. Громова, 12 — спортивная площадка.
ул. Верхнепортовая, 76 — спортивная площадка.
ул. Аллилуева, 5 — спортивная площадка.
ул. Шилкинская, 4 — спортивная площадка.
ул. Рыбацкая, 2 — спортивная площадка.
Ул. Добровольского, 5-а — спортивная площадка.
ул. Крыгина, 16 — спортивная площадка.