Красноярцам предлагают пользоваться услугами случайных «попутчиков»

Власти Красноярска предлагают автомобилистам пересесть из личного транспорта к случайным «попутчикам». Якобы это разгрузит ситуацию на дорогах в часы пик.

Пользоваться популярной по всей стране услугой «Попутчик» предлагают и красноярцам, не имеющим личного авто. Разработчики проекта уверяют, что стоимость проезда будет ненамного больше, чем в общественном транспорте. Однако благодаря сервису доехать до места назначения можно без хлопот и лишних трат.

«Мы предлагаем воспользоваться московским опытом и скооперироваться. Несколько ведущих сервисов уже готовы с нами работать. Конечно, у многих возникает страх сесть в машину к незнакомому человеку, но уверяем, что такой способ передвижения абсолютно безопасен. На время ремонта данная услуга просто жизненно необходима городу», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Алексей Машегов.