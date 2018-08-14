Красноярцам предлагают пользоваться услугами случайных «попутчиков»
По мнению чиновников, это поможет избежать заторов на дорогах.
По мнению чиновников, это поможет избежать заторов на дорогах.
Власти Красноярска предлагают автомобилистам пересесть из личного транспорта к случайным «попутчикам». Якобы это разгрузит ситуацию на дорогах в часы пик.
Пользоваться популярной по всей стране услугой «Попутчик» предлагают и красноярцам, не имеющим личного авто. Разработчики проекта уверяют, что стоимость проезда будет ненамного больше, чем в общественном транспорте. Однако благодаря сервису доехать до места назначения можно без хлопот и лишних трат.
«Мы предлагаем воспользоваться московским опытом и скооперироваться. Несколько ведущих сервисов уже готовы с нами работать. Конечно, у многих возникает страх сесть в машину к незнакомому человеку, но уверяем, что такой способ передвижения абсолютно безопасен. На время ремонта данная услуга просто жизненно необходима городу», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Алексей Машегов.
В мэрии уверены, что данный сервис поможет на время дорожного ремонта избежать многокилометровых пробок.