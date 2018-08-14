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04:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам предлагают пользоваться услугами случайных «попутчиков»

По мнению чиновников, это поможет избежать заторов на дорогах.

Власти Красноярска предлагают автомобилистам пересесть из личного транспорта к случайным «попутчикам». Якобы это разгрузит ситуацию на дорогах в часы пик.

Пользоваться популярной по всей стране услугой «Попутчик» предлагают и красноярцам, не имеющим личного авто. Разработчики проекта уверяют, что стоимость проезда будет ненамного больше, чем в общественном транспорте. Однако благодаря сервису доехать до места назначения можно без хлопот и лишних трат.

«Мы предлагаем воспользоваться московским опытом и скооперироваться. Несколько ведущих сервисов уже готовы с нами работать. Конечно, у многих возникает страх сесть в машину к незнакомому человеку, но уверяем, что такой способ передвижения абсолютно безопасен. На время ремонта данная услуга просто жизненно необходима городу», — отметил заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Алексей Машегов.

В мэрии уверены, что данный сервис поможет на время дорожного ремонта избежать многокилометровых пробок.

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