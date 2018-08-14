Шлеменко призвал омичей не ждать понедельника для начала новой жизни

Мотивируя омичей на посещение зарядки и на занятия спортом в целом, Шлеменко, призвал не дожидаться понедельника для начала новой здоровой жизни. Отметим, что существует некая тенденция или даже народная традиция, что все великие дела, в том числе здоровый образ жизни (ЗОЖ) якобы надо начинать именно с понедельника.

«Я бы сказал омичам, что это, в первую очередь, шаг в новую жизнь. Но нужно помнить, что это выбор каждого: оставить все как есть или же, не дожидаясь понедельника начать новую жизнь без вредных продуктов и без вредных привычек. Что касается упражнений для омичей, то могу сказать, что я рассматриваю множество комбинаций, так как имею огромный опыт организации подобных мероприятий в Омске и в других городах. Многое будет зависеть от того, люди какого возраста придут на зарядку», — заявил Александр Шлеменко в разговоре с «СуперОмском».